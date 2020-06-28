حادثة صادمة .. كويتي اقتحم منزل سيدة لوحدها وهذا ما فعله بها والأمن يلاحقه!!

اقتحم مواطن كويتي منزل سيدة كويتية وانهال عليها ضرباً بلا سبب، وأحدث بها إصابات وثّقتها بتقرير طبي.

وقصدت المواطنة أحد المخافر وبحوزتها تقرير طبي يفيد إصابتها بكدمة في العين ورضوض في جسدها، وأبلغت بأن مواطناً اقتحم عليها مسكنها، وقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بلا سبب.

وقالت السيدة إن المُعتدي أحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير، وزوّدت رجال الأمن ببيانات المتهم، وتم إبلاغ محقق المخفر، فأمر بتسجيل قضية اعتداء بالضرب.وفق مصدر أمين كويتي لصحيفة “الراي”

وأضاف المصدر الأمني أن رجال الأمن سجلوا قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لضبط المتهم وإحضاره على ذمة الواقعة للتحقيق معه في ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.