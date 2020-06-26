فضيحة لـ”السعادة” المزعومة .. تاجروا بطفلة في عالم الجنس بالإمارات وهكذا ضحكوا عليها وأوقعوها!

في واقعةٍ تفضح السعادة المزعومة في الإمارات، أدين 3 أشخاص بالاتجار جنسياً بطفلة عمرها أقل من 18 عاما .

وجرى جلب الطفلة من بلادها بجواز سفر مزوّر، وإيهامها عن طريق إحدى صديقات والدتها بأنها ستعمل في صالون نسائي، لتجد نفسها في واقع مختلف عمّا كانت تتخيله، ويتم استغلالها في العمل بالدعارة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد جرى استغلال الفتاة جنسياً في أعمال منافية للآداب، كما اتهم أحد المتهمين بالاعتداء عليها بالإكراه.

وقالت الطفلة في التحقيقات، إنها واجهت المتهم الأول وأخبرته بأنها لن تمارس هذه الأعمال، والموت أهون عليها من ذلك.

وتابعت أنه طلب منها إمهاله يومين لتجهيز تذكرة سفر لها، ثم عاد بعد تلك الفترة، وطلب منها الجواز وأصل التأشيرة لحجز التذكرة، ثم تلاعب بها مجدداً، وأخبرها بأن الشرطة أخذت منه جواز سفرها، ومطلوب منه مبلغ ضخم لاسترجاعه، وإما أن تدفع له هذا المبلغ أو تعمل في الدعارة.

وأشارت إلى أنه اصطحبها في اليوم التالي إلى وكر يديره شخص آخر، لكنه رفض استخدامها لصغر سنها، ثم نقلت إلى مكان آخر، وتم استغلالها في شقق عدة، تحت إشراف المتهمين الثلاثة.

وقالت إنها صبرت حتى أعطوها هاتفاً، فاتصلت بالشرطة على الفور التي داهمت أحد هذه الأوكار، وضبطت المتهمين، لافتة إلى أن المتهم الأول أكرهها على ممارسة الجنس معه في أول لقاء بينهما.

وأصدرت محكمة الجنايات في دبي، قراراً يقضي بسجن المتهمين الثلاثة وهم “آسيويين” خمسة سنوات بعد إدانتهم بالاتجار بالطفلة.