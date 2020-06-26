“شاهد” مفاجأة عن خطيب الأردنية زين كرزون .. كان يسميها “أم كُشة” وأختها “القصيرة الحقيرة”!

تساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ عن هوية خطيب الناشطة الأردنية زين كرزون بعدما فاجأت متابعيها بإعلان خطبتهما قبل يومين.

وتبيّن أن خطيب زين كرزون رجل أعمال يمتلك نوادي رياضية في العاصمة عمّان ويُدعى عبدالله كنعان .





وكانت زين كرزون صرحت في أحد البرامج التلفزيونية منذ عدة أشهر أنها تعيش قصة حب، وأنها تود الاحتفال بعيد الحب مع حبيبها من دون ذكر اسمه.

ولفتت زين كرزون بتصريحاتها أن علاقتها بالشاب قديمة وأنه صديق من أيام المدرسة، وكان يسميها “أم كُشة” وأختها هيا “القصيرة الحقيرة”.

وجاء إعلان الخطوبة أثناء احتفال زين بعيد ميلادها الـ 30 مع شقيقتها التوأم هيا، وفاجأها عبد الله كنعان بطلب الزواج منها وسط الاحتفال.

زين كرزون خطبت 🙂

وفي حفلة وناس وعجقة

طب ما تفتحو صالات بما إنه في تجمع pic.twitter.com/44D6ls66kK — Eman Khaled 🇯🇴⚖️(Lawyer) (@Emankhal1999) June 24, 2020

وشاركت زين كرزون متابعيها على “إنستغرام” بصورة جمعتها بخطيبها علقت عليها: “الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا”.

وسخر عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من ردّة فعل زين كرزون التي رأوها “متصنّعة”، وأن فستانها ومكياجها يؤكدان على أنّها تعلم بموضوع الخطبة، وأنّه تم التحضير للحفل مسبقا.

خلال حفل عيد ميلاد زين و هيا كرزون

قام المدعو عبدالله كنعان

ب طلب يد زين للخطبة

و هي عملت نفسها متفاجئة

و صارت تبكي و خواتها بكو

و أمها بكت و ديانا بكت

و قلبت معيطه

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/CSJjlXsbG8 — 𝕸𝕬𝕾𝕶 (@alooooo2a1) June 25, 2020