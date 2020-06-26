حمد بن جاسم - أمير قطر تميم بن حمد
حمد بن جاسم - أمير قطر تميم بن حمد
الهدهد

حمد بن جاسم يثير جنون دول الحصار بتغريدةٍ نارية عن أمير قطر بمناسبة 7 سنوات على حكمه للبلاد

كتب وطن
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وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ رسالة إلى آل ثاني، رفع فيها ضغط دول الحصار وذبابهم الإلكتروني الذين سعوا للترويج لانقلاب الشيخ حمد على الأمير تميم.

وقال الشيخ حمد، بالذكرى السابعة لتولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد، في تغريدة رصدتها “”: “نهنئ أنفسنا بالذكرى السابعة لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله مقاليد الحكم”.

وأضاف الشيخ حمد: “بالرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها دولتنا خلال السنوات الماضية إلا أن حكمة سموه وثباته على المبادئ والأسس تغلبت على تلك التحديات”.

بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الشيخ حمد، مشيدين بالتماسك القطري، وساخرين من محاولات ترويج الانقلاب الذي سعى له الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي مؤخراً.

الجدير ذكره، أن الأمير تميم تولى عام 2013 مقاليد الحكم بعد تنازل والده الأمير له حيث كان لافتاً ولأول مرة في العالم العربي تنازل أمير عن إدارة البلاد لابنه الشاب الذي لا يتجاوز الـ 33 عاماً من عمره حينها، كأول زعيم عربي بهذا العمر، وأحد أبرز حكام العالم في هذا السن.

وفي وقت سابق، حاول الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي الترويج لمحاولة الشيخ حمد بن جاسم الانقلاب على الأمير تميم، وذلك من خلال استخدام مقاطع فيديو مفبركة لإيهام الناس بالانقلاب.

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