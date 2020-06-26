حمد بن جاسم يثير جنون دول الحصار بتغريدةٍ نارية عن أمير قطر بمناسبة 7 سنوات على حكمه للبلاد

وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رفع فيها ضغط دول الحصار وذبابهم الإلكتروني الذين سعوا للترويج لانقلاب الشيخ حمد على الأمير تميم.

وقال الشيخ حمد، بالذكرى السابعة لتولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “نهنئ أنفسنا بالذكرى السابعة لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله مقاليد الحكم”.

وأضاف الشيخ حمد: “بالرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها دولتنا خلال السنوات الماضية إلا أن حكمة سموه وثباته على المبادئ والأسس تغلبت على تلك التحديات”.

نهنئ انفسنا بالذكرى السابعة لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله مقاليد الحكم.

وبالرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها دولتنا خلال السنوات الماضية الا ان حكمة سموه وثباته على المبادئ والأسس تغلبت على تلك التحديات — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2020

بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الشيخ حمد، مشيدين بالتماسك القطري، وساخرين من محاولات ترويج الانقلاب الذي سعى له الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي مؤخراً.

#دول_الحصار سيظلون يتابعون اهتماماتهم بنشر الفوضى الخارجية و إنفاق أموالهم مع نسيان الالتزامات تجاه احتياجات شعوبهم مثل الصحة والتعليم والسكن وتوفير الوظائف. يعتقدون أن الحصار سيفشلنا في استضافة كأس العالم. سيستيقظو يوماً ويجدو أنفسهم في ذيل التصنيف الدولي في شتى المجالات. — صالح بن جاسم الكواري (@bsaleh29) June 25, 2020

نفسي اعرف ماهو سبب حقد السعوديه والإمارات علي قطر ؟؟؟!!!

أرى أن القطريين أكثر طيبة و تأدبا وخلقا وتحضرا . والله أعلم — Adam Alli (@AdamAlli15) June 26, 2020

شخصية معالي الشيخ حمد بن جاسم يصعب ان يكررها الزمن بارك الله فيك . pic.twitter.com/YTWszC99Ao — SALEH (@SALEH62330180) June 25, 2020

نحن المغاربة نحبكم ونحيي مواقف دولتكم في جميع القضايا.حفظكم الله تعالى،ودمتم قدوة حسنة. — Haj Ous (@HajjiOussama10) June 25, 2020

حفظ الله قطر حكومةً وشعباً وأرضاً وأخزى كل من تربص بها شراً أو حسدا . — 🕊عشق دمشقي🦋 (@Iskdiimaskii) June 25, 2020

الجدير ذكره، أن الأمير تميم تولى عام 2013 مقاليد الحكم بعد تنازل والده الأمير حمد بن خليفة له حيث كان لافتاً ولأول مرة في العالم العربي تنازل أمير عن إدارة البلاد لابنه الشاب الذي لا يتجاوز الـ 33 عاماً من عمره حينها، كأول زعيم عربي بهذا العمر، وأحد أبرز حكام العالم في هذا السن.

وفي وقت سابق، حاول الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي الترويج لمحاولة الشيخ حمد بن جاسم الانقلاب على الأمير تميم، وذلك من خلال استخدام مقاطع فيديو مفبركة لإيهام الناس بالانقلاب.