شمس الكويتية ترقص بمناسبة انتهاء الحظر في الإمارات
شمس الكويتية ترقص بمناسبة انتهاء الحظر في الإمارات
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بفستان ضيق أظهر مفاتنها .. شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!

كتب وطن
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احتفلت الفنانة الكويتية شمس، برفع الحظر في والمفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بطريقة خاصة وذلك عبر وصلة رقص قدمتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب يعني بأخبار المشاهير على انستجرام، مقطع فيديو رصدته “”، يظهر المطرب الكويتية وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، فيما ارتدت فستان ضيق أظهر جميع مفاتن جسدها.

يأتي ذلك عقب إعلان الإمارات عن عدد من المناطق بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا فيها.

وأعلنت الإمارات إلغاء حظر التنقل وتقييد حركة المرور والمشاة المطبق طوال ساعات الليل ضمن جهود منذ نهاية شهر مارس الماضي، ابتداء من الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي إنه تم السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتبارا من الأربعاء.

وسجلت الخميس 430 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء في البلاد الى 46563، فيما بلغ عدد الوفيات 308 حالات. وفق ما أعلنت وزارة الصحة الاماراتية

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