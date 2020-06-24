وعد السعودية
وعد السعودية
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“كاسية عارية”.. “شاهد” وعد السعودية تثير جدلاً واسعاً بما فعلته أمام خزانة ملابسها!

كتب وطن
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أثارت المطربة ، جدلاً بين المغردين بعد أدائها وصلة رقص جريئة داخل خزانة ملابسها.

وظهرت وعد في الفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي تتراقص بجرأة على أنغام أغنية خليجية، ثم تُوجه تحية لأهل مدينة الأحساء، بعدما تم ذكرهم في الأغنية التي تستمع إليها.

وكانت وعد ترتدي بالفيديو  تيشرت ضيق بكم واحد، يُفصل صدرها بوضوح، مع فيزون أسود ضيق، وظلت تتمايل وترقص، ما فتح النار عليها من قبل المُتابعين الذين طالبوها باحترام سنها وقيمتها الفنية، خاصة أنها من أشهر مُطربات السعودية.

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وفي ذلك، كتب أحد المُتابعين: “طيب احترمي عمرك ع الاقل. يعني صارو يدورون شوو لو الموضوع مو لايق عليهم”.

ووافقه الرأي متابع آخر كتب: استحي عيب عليك خمسينية وتسوين كذا والله عيب وحرام”.

وكتب آخر: “الوحدة اذا طاح سوقها قامت تترقص في السناب”.

وشبه آخر مافعلته وعد بالمصائب التي تحدث في عام 2020، وكتب: “ما عاد أستغرب شيء يحصل في ٢٠٢٠”.

واتهمها آخر بمحاولتها صعود الترند غيرةً من نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني، وكتب: “الكل صار يدور الترند بعد المنفصمه هند القحطاني”.

وعلق مُتابع: “كاسيه عاريه اتجهوا للرقص عشان الشهرة والمال”.

وكانت وعد قد أثارت جدلاً قبل أيام بملابسها الجريئة أثناء قضائها رحلة بحرية على متن مركب، وظهرت بفيديو تتراقص على أنغام إحدى الأغنيات برفقة صديقة لها.

يُذكر أن وعد تبلغ من العمر 42 عاماً، واسمها الحقيقي “حنان بكر يونس إبراهيم” وهي شقيقة الممثلة سناء يونس، والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك، كما شقيقه محمد مغني معتزل.

 وكانت وعد متزوجة من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنه اسمها حسناء.

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