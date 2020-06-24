“هؤلاء حفيدات الصحابة”.. “شاهد” ماذا فعلت عارضة الازياء السعودية هلا عبدالله وأثارت غضباً واسعاً

أثارت عارضة الأزياء السعودية هلا عبدالله، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورتها الجريئة التي نشرتها على صفحتها الشخصية عبر “انستجرام”.
وظهرت هلا في الصورة التي رصدتها “وطن”، بفستان أصفر ضيق يكشف تفاصيل جسدها بطريقة فاضحة.
وعلقت هلا على الصورة قائلة: ” تدرب على العطاء مهما كان لديك، ولا تفكر في الجزاء، يمكن أن يكون الكون مجزيًا حقًا لروح كريمة “.
وامتعض السعوديون عبر “تويتر” من جرأتها، وحاول بعضهم نفي الجنسية السعودية عنها، فكتب مغرد: “بل اراها متسعودة!! هذا إذا كانت تحمل الجنسية بالفعل!! “.
بينما رأى آخر أنه حان وقت للاعتراف بأن السعودية يوجد بها الجيد والسيء، وكتب: “ياخوي يكفي نغطي نغطي تعبنا كل شي واضح والسعودية فيها الزين والشين نفسنا نفس العالم كله”.
وسخر آخر من محاولة استعرض هلا عبدالله لمؤخرتها، وكتب: “واضح جدا واخذه حقنه في مؤخرتها”.
ووصفت أخرى السعوديات بأنهن حفيدات الصحابة، مُنكرة أن تكون هلا عبدالله سعودية الأصل، وغردت:” هاولا ممن اخذو الجنسية او خرج ولم يعد”.
وألقى آخر باللوم على الانفتاح ورؤية ابن سلمان 2030 وهيئة الترفيه، وكتب: “الله يخربيتك ياتركي انت وابن سلمان”.
ولم تكن هذه الصورة الوحيدة الجريئة التي نشرتها هلا عبدالله عبر “انستجرام”، فقد امتلأ حسابها بالصور التي تستعرض بها مفاتن جسدها بشكل صارخ وفاضح.
الجدير بالذكر أن هلا عبد الله (28 عاماً)، سعودية الأصل، فوالدها سعودي ووالدتها يمنية، ودرست الهندسة المعماريّة، قبل أن تقتحم عالم الأزياء.
وانتقلت هلا عبدالله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2015 انتقلت إلى الإمارات واستقرت في دبي لإكمال طموحاتها وأحلامها.