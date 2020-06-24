“هؤلاء حفيدات الصحابة”.. “شاهد” ماذا فعلت عارضة الازياء السعودية هلا عبدالله وأثارت غضباً واسعاً

أثارت عارضة الأزياء السعودية هلا عبدالله، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورتها الجريئة التي نشرتها على صفحتها الشخصية عبر “انستجرام”.

وظهرت هلا في الصورة التي رصدتها “وطن”، بفستان أصفر ضيق يكشف تفاصيل جسدها بطريقة فاضحة.

وعلقت هلا على الصورة قائلة: ” تدرب على العطاء مهما كان لديك، ولا تفكر في الجزاء، يمكن أن يكون الكون مجزيًا حقًا لروح كريمة “.

وامتعض السعوديون عبر “تويتر” من جرأتها، وحاول بعضهم نفي الجنسية السعودية عنها، فكتب مغرد: “بل اراها متسعودة!! هذا إذا كانت تحمل الجنسية بالفعل!! “.

بل اراها متسعودة!! هذا إذا كانت تحمل الجنسية بالفعل!! 😷 — 🇸🇦متيم بريدة💚 (@abdodore93) June 23, 2020

بينما رأى آخر أنه حان وقت للاعتراف بأن السعودية يوجد بها الجيد والسيء، وكتب: “ياخوي يكفي نغطي نغطي تعبنا كل شي واضح والسعودية فيها الزين والشين نفسنا نفس العالم كله”.

ياخوي يكفي نغطي نغطي تعبنا كل شي واضح والسعوديه فيها الزين والشين نفسنا نفس العالم كله — صقر ال عامر 🇸🇦🇺🇲 (@srlalyame) June 23, 2020

وسخر آخر من محاولة استعرض هلا عبدالله لمؤخرتها، وكتب: “واضح جدا واخذه حقنه في مؤخرتها”.

واضح جدا واخذه حقنه ف مكوتها🙄😁 — 💥 ╰⊶ ⊶╮ (@inbox299) June 23, 2020

ووصفت أخرى السعوديات بأنهن حفيدات الصحابة، مُنكرة أن تكون هلا عبدالله سعودية الأصل، وغردت:” هاولا ممن اخذو الجنسية او خرج ولم يعد”.

السعوديات حفيدات الصحابه هاولا ممن اخذو الجنسيه او خرج ولم يعد — A.M (@SQWgApqceZemsH0) June 23, 2020

وألقى آخر باللوم على الانفتاح ورؤية ابن سلمان 2030 وهيئة الترفيه، وكتب: “الله يخربيتك ياتركي انت وابن سلمان”.

الله يخربيتك ياتركي انت وابن سلمان — ahmed haddad (@ahmedhaddad4) June 23, 2020

ولم تكن هذه الصورة الوحيدة الجريئة التي نشرتها هلا عبدالله عبر “انستجرام”، فقد امتلأ حسابها بالصور التي تستعرض بها مفاتن جسدها بشكل صارخ وفاضح.

الجدير بالذكر أن هلا عبد الله (28 عاماً)، سعودية الأصل، فوالدها سعودي ووالدتها يمنية، ودرست الهندسة المعماريّة، قبل أن تقتحم عالم الأزياء.

وانتقلت هلا عبدالله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2015 انتقلت إلى الإمارات واستقرت في دبي لإكمال طموحاتها وأحلامها.