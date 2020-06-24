“شاهد” السعودي عبدالرحمن المطيري يطلب ابنة حاكم دبي للزواج ويخاطب ابن راشد:”لن أتراجع إلا إذا تم ذبحي”

عاد المبتعث السعودي في أمريكا والمثير للجدل عبدالرحمن المطيري، لإثارة الجدل مجددا حيث خرج هذه المرة يطلب ابن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للزواج، ما تسبب في حالة من الجدل بين متابعيه لحديثه عن أمر بهذه الغرابة وبدون مناسبة.

وظهر “المطيري” في مقطع فيديو بثه من سيارته ورصدته (وطن) يخاطب متابعيه ويقول ما نصه:”بخطب بنت محمد بن راشد آل مكتوم بيزوجني ولا اجبها، اذا هي حبت سعودي طبعا، متأكد انها بتحبني بتعرف عليها فترة مؤقتة اعرف مين هي”

عبدالرحمن المطيري بخطب بنت محمد بن راشد ال مكتوم يزوجني ولا اجيبها ! pic.twitter.com/KHafKvp01O — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 24, 2020

وتابع المبتعث السعودي الذي قبض عليه الشهر الماضي بتهمة مخالفة قوانين الولاية التي يقيم بها بعدما ظهر في أوضاع مخلة مع فتيات أجنبيات، تابع حديثه الغير مفهوم:”تربت في بيت محمد بن راشد انا تربيت مع الخدم تربيت مع الأميرات تربيت مع 25 اميرة اخواتي”

وأضاف بينما بدا عليه أنه في حالة غير طبيعة:”يا آل مكتوم أنا شاري نسبكم وافتخر بالشيخ زايد وجد عيالي يكون اماراتي انا بادئ بداية جديدة بداية صح ونحب خشوم بعض ونحل المشاكل، عبدالرحمن المطيري قادم عمري 27 عام، لن أتوقف أبدا والحل الوحيد ذبحي .. قتلي .. تحركاتي غير إرادية تحركاتي غير طبيعية”.

واثار حديث عبدالرحمن المطيري جدلا وسخرية واسعة بين متابعيه، الذين انهالوا عليه بالردود اللاذعة والساخرة.

بعد يومين يغلط عليهم اصبرله 😂 — Weirdo (@bo3afan) June 24, 2020

اسأل الله ان يشفيه — m. (@zzzo99) June 24, 2020

وأشار البعض إلى أن المطيري صار مريضا نفسيا معبرين عن تضامنهم معه وطالبوا السلطات السعودية بالتدخل وعلاجه.

ﷲ يشفيه الرجل مريض

ولا يؤخذ كلامه على محمل الجد — NAIF (@n444f444) June 24, 2020

ودي الحكومه تعفو عنه وتكفله ويرجع ويتعالج ويتحسن عند اهله والله صار يوجع القلب حالته كل يوم تسيئ اكثر غير انهم وقفو علاجته بأمريكا — Abo Lulwa (@sklix) June 24, 2020

يشار إلى أنه في منتصف مايو الماضي ألقت السلطات الأمريكية القبض على المبتعث السعودي المثير للجدل عبدالرحمن المطيري، بعد تفاخره بنشره صورا ومقاطع مصورة له تظهره في أوضاع مخلة مع فتيات أجنبيات بتهمة مخالفة قوانين الولاية التي يقيم بها.

وانتشر على مواقع التواصل حينها فيديو للحظة اعتقال “المطيري” من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله، حيث يظهر المقطع الذي بثه أحد أصدقائه “لايف” قيام عناصر الشرطة باعتقاله من داخل المنزل ووضع الكلبشات في يده واقتياده للخارج.

وطلب “المطيري” ـ بحسب المقطع ـ من صديقه وهو في قبضة عناصر الشرطة إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، فيما يبدو أن الشرطة لم تقتنع بادعائه وأصرت على القبض عليه.

وظهر عبدالرحمن المطيري وهو يحاول إثبات حسن نيته للشرطيين، ويقول لهما إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل تلك المضايقات.

وعرف عن الطالب والمغرد السعودي عبد الرحمن المطيري، الذي تم فصله من الجامعة وتبرأت منه السعودية دعواته لنصرة إسرائيل واستعداده للتبرع بأمواله للجيش الإسرائيلي لمواجهة حركة “حماس”، فضلا عن إساءته لأعراض النساء الفلسطينيات.

كما سبق أن تداول ناشطون مقطع فيديو لـ”المطيري” يتطاول فيه على المغرب وشعبها، محاولا تبرير تصويت بلاده لصالح الملف الأمريكي الثلاثي لاستضافة مونديال 2026.

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