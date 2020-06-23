صار جثة هامدة بلحظات.. مصري ينهي حياته بالقفز من الدور الخامس أمام أعين خطيبته بعدما أبلغته هذا الخبر

أقدم شاب مصري على إنهاء حياته بطريقة بشعة حيث انتحر بإلقاء نفسه من الدور الخامس، بعدما أبلغته خطيبته بأن والديها رفضا استكمال مشروع زواجهما وأنه سيتم فسخ الخطبة.

وفي التفاصيل الصادمة التي نقلتها وسائل إعلام مصرية، فقد تلقت أجهزة الأمن في محافظة سوهاج بصعيد مصر إخطارا من المستشفى بوصول ”محمود.ج“ (18 عاما) جثة هامدة؛ بعد سقوطه في الشارع غارقا في دمائه حيث قفز من منزل خطيبته.

محمود وبحسب التحقيقات كان متواجدا في منزل خطيبته ”شيماء.م.م“ (15 عاما)، وحين أخبرته برفض أهلها زواجهما ألقى بنفسه من شرفة الطابق الخامس؛ ما أدى لوفاته على الفور.

وبتوجيه عدة أسئلة ضمن التحقيقات لوالده ”جمال.ع.م“ (57 عاما)، أقر بما جاء في التحقيقات ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، كما أكد والد الفتاة ووالدتها نفس الرواية.

وزادت مؤخرا نسب حالات الانتحار في مصر خاصة بين الشباب ولأسباب متفرقة، وكان آخرها حادث انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

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