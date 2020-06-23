بعد زلزال بحري قوته 5.6 على مقياس ريختر .. الأرصاد العُمانية تردّ على قلق السكان من حدوث تسونامي
ضرب زلزال بحري، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وسط خليج عدن، وفقاً للهيئة العامّة للطّيران المدني بسلطنة عمان، ما أحدث حالة من القلق لدى العمانيين خوفا من أمواج تسونامي ودفع الأرصاد للتوضيح ببيان رسمي.
وقالت الهيئة العمانية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) إنه تم رصد زلزال بحري وسط خليج عدن ، عند الساعة 8:31 مساءً بتوقيت السلطنة ، وبقوة 5.6 على عمق 10 كم.
هذا وطمأنت هيئة الأرصاد العمانية المواطنين مؤكدة أنه لا مخاطر من أمواج تسونامي جراء الزلزال الذي وقع شرق خليج عدن.
وكانت وكالة الأنباء العمانية نشرت تقريرًا عن حالة الطقس في السلطنة لليوم.
وأوضح التقرير بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص لتشكل السحب وهطول أمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة في فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر عمان وبحر العرب، ومن المحتمل تصاعد الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 35/ 29 وفي مدينة صلالة 33/ 27 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 43 في فهود وأدناها 17 درجة في جبل شمس.