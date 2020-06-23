بعد زلزال بحري قوته 5.6 على مقياس ريختر .. الأرصاد العُمانية تردّ على قلق السكان من حدوث تسونامي

ضرب زلزال بحري، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وسط خليج عدن، وفقاً للهيئة العامّة للطّيران المدني بسلطنة عمان، ما أحدث حالة من القلق لدى العمانيين خوفا من أمواج تسونامي ودفع الأرصاد للتوضيح ببيان رسمي.

على حسب مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس قوة الزلزال 4.6 ريختر — الأمير (@ameer77793) June 23, 2020

وقالت الهيئة العمانية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) إنه تم رصد زلزال بحري وسط خليج عدن ، عند الساعة 8:31 مساءً بتوقيت السلطنة ، وبقوة 5.6 على عمق 10 كم.

لا مخاطر من امواج تسونامي جراء الزلزال الذي وقع شرق خليج عدن عند الساعة 8:31 مساءً بتوقيت السلطنة بقوة 5.6 على عمق 10 كم.



NO POTENTIAL tsunami due to an earthquake in eastern Gulf of Adan at 20:31 MCT with magnitude 5.6 and depth 10km. pic.twitter.com/8GqusR4rA3 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 23, 2020

هذا وطمأنت هيئة الأرصاد العمانية المواطنين مؤكدة أنه لا مخاطر من أمواج تسونامي جراء الزلزال الذي وقع شرق خليج عدن.

اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين — أبو عبدالعزيز (@AlrusheidiAli) June 23, 2020

الله يسلم ويستر على عبادة — salim aljabari | سالم الجابري (@SalimAljabari) June 23, 2020

وكانت وكالة الأنباء العمانية نشرت تقريرًا عن حالة الطقس في السلطنة لليوم.

وأوضح التقرير بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص لتشكل السحب وهطول أمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة في فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر عمان وبحر العرب، ومن المحتمل تصاعد الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 35/ 29 وفي مدينة صلالة 33/ 27 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 43 في فهود وأدناها 17 درجة في جبل شمس.