بعد زلزال بحري قوته 5.6 على مقياس ريختر .. الأرصاد العُمانية تردّ على قلق السكان من حدوث تسونامي

لا مخاطر من امواج تسونامي جراء الزلزال الذي وقع شرق خليج عدن عند الساعة 8:31 مساءً بتوقيت السلطنة بقوة 5.6 على عمق 10 كم.



NO POTENTIAL tsunami due to an earthquake in eastern Gulf of Adan at 20:31 MCT with magnitude 5.6 and depth 10km. pic.twitter.com/8GqusR4rA3