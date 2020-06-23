الفنانة المصرية رجاء الجداوي وصلت مرحلة اللاعودة .. مرض خطير آخر يُصيبها وهي تُصارع كورونا!

يبدو أن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا منذ حوالي شهر، آخذة في التدهور، وأصبحت حرجة، بعد تعرض رئتيها للتليف. وفق مصادر طبية

وتتواجد ” الجداوي” في العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، لكنّ تطورات خطيرة طرأت في الساعات الماضية على حالتها.

وبحسب مصادر طبية بمستشفى العزل الذي تتواجد فيه رجاء الجداوي، فإنها لا تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي خلال الوقت الحالي، وأن هناك تطورًا خطيرًا في الساعات الماضية

وأشارت إلى أن الجداوي لا زالت تعاني من مشاكل التنفس ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن.

وأردفت أن نسبة الأوكسجين في الدم بدونه 55، والجهاز يعوض النسبة الطبيعية، التى تصل 85 لكي تتنفس الفنانة المصرية بشكل عادي، ودون توقف للرئتين، حتى وصل الأمر إلى وجود تليف في الرئتين.

وكان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية قد كشف السبب وراء عدم تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي كل هذه الفترة بعد إصابتها بفيروس كورونا، لافتا إلى أن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه.

وأكد حسني في تصريحات تلفزيونية أنه لا صحة لما يتردد حول حقن الفنانة المصرية ببلازما المتعافين من فيروس كورونا 3 مرات، موضحا أن ذلك عار تماما من الصحة والتعامل مع الفنانة رجاء الجداوي مثل أي مريض آخر.

وكانت رجاء الجداوي صاحبة الـ 82 عامًا، قد أجرت على مدار ثلاثين يوما مرت على إصابتها؛ ثلاث مسحات سابقة جاءت نتائجها جميعًا إيجابية، وسط تقلبات شديدة الخطورة في حالتها الصحية لعل أبرزها خضوعها بشكل مستمر لجهاز تنفس صناعي من نوع خاص.

وتناقلت مواقع مصرية محلية عن مصدر طبي بالمستشفى؛ خضوع الجداوي لمسحة رابعة، والتي جاءت نتيجتها صادمة كالعادة، حيث جاءت المسحة الرابعة إيجابية كباقي المسحات السابقة، ما يعني استمرار وجود الفيروس بجسدها.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات حول وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وهو ما نفاه الفريق الطبي المعالج بالمستشفى.

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