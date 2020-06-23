منظومة صواريخ سعودية
منظومة صواريخ سعودية
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3 صواريخ باليستية و8 طائرات مفخخة.. “شاهد” الحوثيون يقصفون الرياض والنيران تشتعل في مبنى الاستخبارات

كتب وطن
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أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عملية واسعة في العمق السعودي، في حين قالت الرياض إنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه باتجاه أراضي عاصمة المملكة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت قناة “المسيرة” اليمنية إن المتحدث العسكري باسم الحوثيين سيصدر بياناً خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الهجوم ضد المملكة، دون مزيد من التفاصيل.

أما وكالة الأنباء فقالت إن التحالف الذي تقوده باليمن اعترض صاروخاً باليستياً كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

أشارت الوكالة السعودية، نقلاً عن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفاً أن هذا الهجوم هو “امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قِبل القوات المشتركة للتحالف”، وفق تعبيره.

ومن جانبه قال المغرد القطري الشهير “بوغانم” إن معلومات وردت له ان القصف استهدف مبنى الاستخبارات السعودية في الرياض

وللعام السادس على التوالي، يشهد حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين الذين يتلقون دعماً إيرانياً، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

يُذكر أنه منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت “أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم”، وفقاً للأمم المتحدة.

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