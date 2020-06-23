3 صواريخ باليستية و8 طائرات مفخخة.. “شاهد” الحوثيون يقصفون الرياض والنيران تشتعل في مبنى الاستخبارات

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عملية واسعة في العمق السعودي، في حين قالت الرياض إنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه أراضي عاصمة المملكة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت قناة “المسيرة” اليمنية إن المتحدث العسكري باسم الحوثيين سيصدر بياناً خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الهجوم ضد المملكة، دون مزيد من التفاصيل.

أما وكالة الأنباء السعودية فقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن اعترض صاروخاً باليستياً كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

#صوت_انفجار #شمال_الرياض قبل قليل!! صواريخ يمنية تستهدف العاصمة السعودية الرياض!!!



الى متى هذا الحال ؟ اليس الاجدر ان تتحول هذه الصواريخ وميزانية هذه الحرب الى مقاومة الاحتلال الصهيوني ؟؟ pic.twitter.com/KUTT52PcvF — يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) June 23, 2020

أشارت الوكالة السعودية، نقلاً عن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفاً أن هذا الهجوم هو “امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قِبل القوات المشتركة للتحالف”، وفق تعبيره.

#شمال_الرياض



صوت إنفجار ودخان يتصاعد على أحد مباني



رئاسة الإستخبارات العامة .. على طريق تركي الاول pic.twitter.com/Dz6LdNKyIH — ليلى (@layl_a_) June 22, 2020

ومن جانبه قال المغرد القطري الشهير “بوغانم” إن معلومات وردت له ان القصف الحوثي استهدف مبنى الاستخبارات السعودية في الرياض

وردتني معلومه منذ قليل تفيد

بإن الصاروخ استهدف مبنى

الاستخبارات السعوديه في الرياض

هذا والله سبحانه وتعالى اعلم ..!! — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 22, 2020

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين الذين يتلقون دعماً إيرانياً، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

يُذكر أنه منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت “أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم”، وفقاً للأمم المتحدة.