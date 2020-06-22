إبادة قوة من مليشيا حفتر خلال هروبهم من طرابلس
إبادة قوة من مليشيا حفتر خلال هروبهم من طرابلس
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مشهد لن يحدث في لعبة “ببجي” .. فيديو جديد لإبادة قوة من مليشيا حفتر وتناثر جثثهم خلال هروبهم من طرابلس

كتب وطن
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نشر المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب، فيديو جديد، من زاوية اخرى، لتدمير آليات فلول ميليشيات حفتر و القضاء على عناصرها خلال محاولتها الفرار من محاور القتال جنوب العاصمة ، في الثاني من يونيو/حزيران الجاري .

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا حفتر، أبرزها تحرير طرابلس (غرب- مقر الحكومة)، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة “الوطية” الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

ورفض الليبيون تلويح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكرياً في ليبيا.

والسبت، قال السيسي خلال تفقده وحدات من قوات جيشه بمحافظة مطروح (غرب) المتاخمة للحدود مع ليبيا، إن “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

واعتبر السيسي، أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) بات يتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

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