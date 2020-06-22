“شاهد” صدمة الهزيمة جعلت المتحدث باسم قوات حفتر “يُخرف”.. هذا ما قاله عن تهديد الوفاق لمصر وأهراماتها

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة من المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري، بعد تصريحاته بشأن حكومة الوفاق زاعما أنها تهدد أمن مصر وتسعى للدخول إلى سيناء وتهدد حتى بالوصول إلى أهرامات مصر.

ونقلت وسائل إعلام ليبية مؤتمرا صحفيا لـ”المسماري”، ظهر فيه يقول إن المجموعات التابعة لحكومة الوفاق: “يقولون نحن نحترم أمن مصر كيف تحترمون أمن مصر؟ وأنتم ترسلون لها رسائل يومية جاينك (سوف نأتي) يا سيناء (أقصى شمال شرق مصر) جاينك يا أهرامات وهنكتب اسمنا على الأهرامات .. هذا أمر صعب”.

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات لأحمد المسماري الناطق باسم مليشيات حفتر قال فيها إن قوات حكومة الوفاق الليبية تريد الوصول إلى الأهرامات في مصر pic.twitter.com/QMZ8mLFDTx — TRT عربي (@TRTArabi) June 22, 2020

وأضاف: “الرسائل وصلت لمصر أن هذه الجموع الإرهابية التكفيرية المتطرفة (في إشارة لقوات الحكومة الليبية) التي تتواجد في مدينتي مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرام وإلى سيناء وإلى القاهرة”.

وتسببت تصريحات “المسماري” في سخرية واسعة منه من قبل النشطاء الذين انهالوا عليه بالتعليقات اللاذعة والحادة.

وكتب أحد النشطاء ساخرا:”ياخي السيد هذا بيحشش قبل ما يطلع يتكلم..؟”

ياخي السيد هذا بيحشش قبل ما يطلع يتكلم..؟ — ahmadi (@abdelmonem66) June 22, 2020

وقال آخر:”الحشيش مغشوش يالمسماري، تاكد من ان ماتناوله يكون اصلي”

الحشيش مغشوش يالمسماري

تاكد من ان ماتناوله يكون اصلي — Mohammed Ali (@Mohamme70580487) June 22, 2020

بينما أشار مغرد آخر إلى التدخل التركي الذي وزن المعادلة في ليبيا ورجح الكفة لصالح حكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها دوليا:”تركيا العظيمة كشفت مدى قزامة الأنظمة الهشة”

تركيا العظيمة كشفت مدى قزامة الأنظمة الهشة — أرشيمدس (@jarafitu) June 22, 2020

يشار إلى أن مصر تعد داعما رئيسيا لـ”حفتر” وحاولت خلال الأسابيع الماضية إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بها خاصة في محيط طرابلس وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات حكومة الوفاق الليبية.

وشنت قوات “حفتر”، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.