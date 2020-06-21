“النتيجة يعرفها العالم”.. مستشار أردوغان يُلجم السيسي بعد تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا

رد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، على تصريحات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا والتدخل العسكري في الأراضي اللبيبة، مشيراً إلى أن تصريحات السيسي مثيرةً للدهشة.

وقال أقطاي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر الجنرال المنقلب في ليبيا على مدار أكثر من 5 أعوام والنتيجة يعرفها العالم”.

لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة ؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا و أيدوا حفتر الجنرال المنقلب في ليبيا على مدار أكثر من خمسة أعوام والنتيجة يعرفها العالم … !!! — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 20, 2020

وأضاف: “المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا… والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءا؟”.

المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا … و السؤال هو هل اذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية ؟

أم ستزيد الأوضاع سوءً ؟ — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 20, 2020

وتابع: “على من يهدد ليلا نهارا بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترفا بها عربيا ودوليا، أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة.. فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟ مجرد سؤال”.

على من يهدد ليل نهار بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترف بها عربيا و دوليا أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري و رحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة..

فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟

مجرد سؤال — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 20, 2020

الجدير ذكره، أن رئيس النظام المصري، طالب أمس السبت القوات الجوية المصرية بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة خارج حدود مصر أو داخلها، زاعماً أن “أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات له شرعية دولية”.

وأضاف السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية: “ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقنا لدماء الشعب الليبي”.

وفي السياق، أعلنت حكومة الوفاق الليبية والمعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، رفضها القاطع لتصريحات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وتهديداته بشأن التدخل العسكري في ليبيا معتبرة ذلك تدخل سافر في شؤون الدولة الداخلية.

وأعلنت حكومة الوفاق في ذات البيان استمرار قتال قواتها لميليشيات اللواء المتمرد خليفة حفتر، حتى تحرير كامل التراب الليبي من سيطرة الجنرال المدعوم من الإمارات.

الجيش الليبي التابع للوفاق أكد أن قواته “عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيا حفتر الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم”.

واعتبر تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر، يعد “تدخلاً سافراً في شؤون بلادنا وإعلان واضح للحرب علينا”.