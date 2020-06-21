أجلسها على ركبتيه وما فعله صادم.. “شاهد” سعودي يتحرش بفتاة قاصر يفجر غضب مواطنيه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا وثق تحرش شاب قيل إنه سعودي الجنسية بفتاة قاصر ونشره مقطع التحرش على صفحاته بمواقع التواصل.

وتفاعل العديد من النشطاء السعوديين عبر وسم “#سعود_المطيري_متحرش_بطفله” مطالبين بضبط هذا الشخص الذي يدعى سعود المطيري وحبسه، بعدما ظهر في بث مباشر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات”، وبرفقته فتاة صغيرة السنّ، وبدا أن علاقة خاصة تربطهما بحسب تعليقات كثير ممن شاهدوا البثّ.

وش وضع اللي يقولون استرو عليه مشرب طفله ويتحرش فيها ويصورها ويفضحها ويفضح نفسه اخر شي نستر عليه الله لايبلانا بس #سعود_المطيري_متحرش_بطفله pic.twitter.com/LotjvOLZae — reema🕊 (@_oxu2) June 21, 2020

وبحسب رواية بعض النشطاء فإن الشاب الذي يدعى سعود المطيري، استغل الفتاة، وقام بالتحرش بها، وإنه يستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وكتبت ناشطة في تغريدة عبر الوسم أرفقت بها صورا من المقطع الصادم:”صراحه مدري وش اقول ان كنه صدق حسبي الله عليه وان كنه مو صدق مابقول الا الله يستر عليه يعني طفله اهلها وينهم عنها”

صراحه مدري وش اقول ان كنه صدق حسبي الله عليه وان كنه مو صدق مابقول الا الله يستر عليه يعني طفله اهلها وينهم عنها !!!!!! #سعود_المطيري_متحرش_بطفله pic.twitter.com/zwEl09yebz — Ameera🧚🏻‍♀️ (@ameera90__) June 21, 2020

ووجهت ناشطة أخرى اللوم والعتاب لأهب الطفلة:”اهلها مافيهم خير حسبي الله بس البنت طفله بريئه م تدري لكن العتب ع الاهل”

هذا وتلقت وزارة الداخلية السعودية، سيلًا من البلاغات الإلكترونية عبر تطبيق ”كلنا أمن“ الذي يتيح بسهولة الإبلاغ عن مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي يعتقد المبلغون أنها تخالف القوانين المحلية.

#سعود_المطيري_متحرش_بطفله

في راسك تحرش

تحرش بشي يسوى

خل الذنب ع شي كايد

😂😏 pic.twitter.com/AzbbTCMhAv — مُـلهمتـه (@rodyalotabi) June 21, 2020

نفسي اعرف أصاحبها هذولي معه الله يحرقهم ازق يوسف وزق ثاني فهد وزق ثالثًا عز #سعود_المطيري_متحرش_بطفله pic.twitter.com/konNaPjTEU — مدري (@Srrgfj) June 21, 2020

ودعا مغردون آخرون، النيابة العامة لملاحقة الشاب ومحاسبته بنهمة استغلال فتاة قاصر والتحرش بها، وهي تهم يواجه من يدانون بها، عقوبات مشددة، بالسجن والغرامات المالية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد متابعة القضية للتحقق من صحتها.