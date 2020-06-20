شاب يشنق نفسه - تعبيرية
شاب يشنق نفسه - تعبيرية
حياتنا

في الكويت .. لم يخرج من منزله لأكثر من 3 أيام وحينما فتحوا الباب وجدوه مشنوقاً بطريقةٍ مأساوية!

كتب وطن
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يتواصل مسلسل حوادث شنق أنفسهم في لأسبابٍ معلومة وأخرى مجهولة.

وفي أحدث حلقات هذا المسسل، أقدم مقيم فيلبيني على الانتحار في منطقة النقرة.

الواقعة كشفها بلاغ حارس العمارة، وقال إن المنتحر لم يخرج من الشقة التي يقطنها بالدور الرابع لأكثر من ثلاثة أيام، كما أنه كان يعاني من حالة اكئئاب في الفترة الاخيرة.

وبعد التاكد وفتح الشقه تم  العثور عليه مشنوقاً بحبل معلق بالسقف.   

وشهدت الكويت منذ بدء فرض حظر التجول والاجراءات الاحترازية لمواجهة عدة حوادث انتحار لوافدين .

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