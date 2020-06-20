في الكويت .. لم يخرج من منزله لأكثر من 3 أيام وحينما فتحوا الباب وجدوه مشنوقاً بطريقةٍ مأساوية!

يتواصل مسلسل حوادث شنق الوافدين أنفسهم في الكويت لأسبابٍ معلومة وأخرى مجهولة.

وفي أحدث حلقات هذا المسسل، أقدم مقيم فيلبيني على الانتحار في منطقة النقرة.

الواقعة كشفها بلاغ حارس العمارة، وقال إن المنتحر لم يخرج من الشقة التي يقطنها بالدور الرابع لأكثر من ثلاثة أيام، كما أنه كان يعاني من حالة اكئئاب في الفترة الاخيرة.



وبعد التاكد وفتح الشقه تم العثور عليه مشنوقاً بحبل معلق بالسقف.

وشهدت الكويت منذ بدء فرض حظر التجول والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عدة حوادث انتحار لوافدين .