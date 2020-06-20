“شفايفي كبيرة شوي”.. هند القحطاني تصدم جمهورها وتتحول إلى رجل!!

أثارت المشهورة السعودية هند القحطاني الجدل بعد ظهورها بمقطع فيديو حولت نفسها خلاله إلى رجل.

وظهرت هند بالفيديو الذي رصدته “وطن”، بملامح مختلفة ولحية وشارِب، وتقول لابنتها المصدومة من شكلها: “أوه شوفي شكلي وأنا شاب، أنفع أكون شاب يعني؟”، فتجيب ابنتها بالإيجاب، لتقول هند: “ولكن شفايفي شوي كبيرة بس مو مشكلة”.

وسخر المغردون من شكل هند القحطاني، وهي رجل، باستخدام أحد فلاتر السناب شات، وشبهوها بالإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف.

بدر خلف — Ahmed (@xuae96) June 20, 2020

تشبه لبدر خلف والله 😭😭😭… — .. (@sh_sl12) June 20, 2020

ارجل من بدر خلف — براهيم بدون ألف (@illilliliilill) June 20, 2020

يووه نسخة بدر خلف — Az (@3zo_155) June 20, 2020

تشبه ذاك اللي ازعجنا كل شوي حاط ماسك — محمد البركي🇸🇦 (@Mohamme28379852) June 20, 2020

وكانت هند قد استشاطت غضباً بسبب تلقيبها بـ”العجوز”، فخرجت عن صمتها وكشفت عن عمرها الحقيقي بفيديو قالت فيه: “يسبون ويشتمون ويعايروني بعمري، ويلقبوني بالعجوز، أنا عمري 36 سنة، أنا موالد سنة 1984، شهر إبريل، توني دخلت 36 سنة”.

الجدير بالذكر أن المنشد السعودي السابق أحمد العديم، طلب الزواج هند القحطاني، لكنها طلبت منه مُهلة للتفكير، وفي حال وافقت اشترطت عليه أن يُوفر لها مسكن الزوجية خارج السعودية.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb