من قلب الإمارات.. “شاهد” يوسف علاونة يطبل لأسياده ويقدم حلاً سحرياً للقضية الفلسطينية

واصل المحلل السياسي لقناة السعودية 24، يوسف علاونة، ترويجه للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، بما يُمهد لأولياء نعمته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وقال علاونة، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن “التطبيع مع إسرائيل الآن هو الطريق الوحيد لإعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية”.

يتحدث من أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربيه المتحدة عن أن التطبيع مع إسرائيل هو الحل الوحيد لاعادة الحقوق للشعب الفلسطيني ، ما رأيكم #فلسطين #الاردن #الامارات #السعودية #الخليج #المغرب_العرببي pic.twitter.com/6TYMVUjqUq — جمال ريان (@jamalrayyan) June 18, 2020

الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية جمال ريال شارك مقطع الفيديو ووجه تساؤلاً لمتابعين حول آرائهم بشأن ما يهذي به علاونة، الذي عبروا عن استنكارهم ورفضهم لتصريحات المُطبل علاونة.

التطبيع يعني الاستسلام للاسرائيل وخيانة و تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وهزيمة للامة العربية والاسلامية — Qasm-abdulkareem (@HavalKasm) June 18, 2020

هاد ليش معتبرينو اشي مهم ازبلوه — H 🇵🇸 (@hala195000) June 18, 2020

هذا حق فلوس…

وأكاد أجزم أنه يقول ذلك لأنه فقط قالوا له أن يقول ذلك، والرجل لا يهتم بشي الا بما سيقبضه مقابل ذلك… — أحمد عثمان النهاري (@ahmednaharyy) June 18, 2020

يوسف علاونة لايهمه الا الدرهم الاماراتي والدولار الامريكي — عبدالحليم هياق (@9eDnURr97yJkL5r) June 18, 2020

هاؤلاء تعود أصولهم الى اجدادهم من اليهود والنصارى

دولة طارئة وسكان متنقلون — محمد صالح الضبيبي (@2MpMwgWu8XxnRB0) June 18, 2020

هذا الشيء اخطر على المستمع من الفيرس ، هذا سبب من اسباب رفع ضغط الدم . — عنيد في زمن العبيد (@Leavemycountry) June 18, 2020

وفي وقت سابق، قال علاونة، والمعروف بتطبيله للنظامين السعودي والإماراتي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لماذا لا يتقبل العقل العربي السلام مع إسرائيل، ولماذا لا نستفيد من إسرائيل، ولماذا لا ننهي هذا الصراع مع إسرائيل؟”.

وأضاف علاونة: “الذي سينهي هذا الصراع مع إسرائيل هو إسرائيل نفسها بتشجيع الشعب الإسرائيلي على السلام والعودة للجذور التاريخية للسلام”، مشيراً إلى أن أهل الكويت من شطارتهم بالتجارة أطلق عليهم “يهود الخليج”.

وتابع: “هذا لقب رائع، وجيل أنه الله حط عنا اليهود وهم ليسوا مؤامرة، والشعب الفلسطيني مش قادر يستوعب أنه فلسطين راحت لأنه خلص قامت إسرائيل وللي سامعيني راح يتفوا عليا، وإسرائيل عندها إنجازات علمية وطبية وهؤلاء اليهود مش غرباء عن بلادنا بغداد والقاهرة ودمشق والأردن والخليج لماذا لا يتم استيعابهم؟”.

المحلل السياسي لقناة سعودي 24 الأستاذ يوسف علاونة @yousef_alwnah في مقطع جديد يدعو العرب إلى قبول #إسرائيل كدولة في المنطقة وإلى السلام معها.



صح السانك فإسرائيل ليست مؤامرة بل دولة شرعية وذات انجازات ولماذا لا يستفيد منها العالم العربي؟ pic.twitter.com/HCsBHVypDC — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) May 29, 2020

وأكمل: “يجب أن تصبح الحالة الإسرائيلية قابلة للتعايش والابداع والانتهاء من حالة الصراع التي يبقيها الغرب”.