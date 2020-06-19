سفارة قطر لدى أمريكا تردّ على التصريحات المُضللة للوزير الإماراتي أنور قرقاش .. هذا ما قالته عن “أمير الحرب”

أكدت سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن دول الحصار تعرقل حل الأزمة الخليجية من خلال رفض دعوات الإدارة الأمريكية المتعددة لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي.

وردّت السفارة في بيان لها على موقعها الرسمي على تويتر على التصريحات المُضللة التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال فعالية افتراضية في معهد الشرق الأوسط، وقالت إنه لطالما أكدت قطر انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل أزمة مجلس التعاون الخليجي.

وشددت على أن دول الحصار هي التي تعرقل العملية من خلال رفض دعوات الإدارة الأمريكية المتعددة لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت السفارة: لا يزال العالم يتذكر قائمة المطالب ال 13 التي تضمنت بشكل مفاجئ، إغلاق وسائل الإعلام الحرة من قبل دول معروفة بعدائها تجاه الصحفيين وحرية التعبير.

وقالت إن قطر اتخذت طرقًا قانونية للتعامل مع الإجراءات الأحادية لدول الحصار، في محكمة العدل الدولية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، فشلت دول الحصار في تقديم أي دليل ضد قطر.

ونوهت سفارة قطر في واشنطن إلى أنه في عام 2018، وافقت محكمة العدل الدولية على طلب قطر لاتخاذ إجراءات مؤقتة تتطلب أن تسمح الإمارات بلم شمل العائلات، وتمنح الطلاب القطريين الفرصة لإكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم، والسماح للقطريين بالوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الإماراتية.

وأكدت السفارة أن العالم لا يزال يتذكر أيضًا أن حفتر أمير الحرب الذي تدعوه الإمارات بفخر حليفًا، شن هجومًا على طرابلس في أبريل 2019، قبل أيام من بدء الحوار الوطني تحت مظلة الأمم المتحدة وأثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وقد أثبتت أفعالهم بشكل صارخ مرارًا وتكرارًا، أن حفتر ومموليه يفكرون فقط في السلام عندما تفشل حساباته الإجرامية في تحقيق غرضهم.

وشدّد البيان على أن دولة قطر تدعو جميع الأطراف المشاركة في الصراع الليبي إلى وقف إراقة دماء المدنيين الأبرياء ودعم عملية سياسية شاملة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2259.