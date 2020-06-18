صورة أثارت جدلا واسعا.. “شاهد” ماذا يفعل ابن شقيق صدام حسين رفقة فنانة شهيرة؟

تفاعل ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مع صورة نشرتها المغنية المغربية الحائزة على الجنسية المصرية “ليلى غفران” عبر حسابها الشخصي بالموقع، بصحبة ابن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت ليلى غفران صورتها برفقة ابن شقيق صدام وعلقت: “مع الشقيق الغالي من أرض العراق، أغلى الناس أرض بنتي نغم، ابن أخ الرئيس الراحل صدام حسين”.

وأثارت الصورة التي نشرتها ليلى، ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر موقع انستغرام، الذين منهم من أثنى على مسيرة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مترحمين عليه وعلى “زمنه”، وقدموا عبارات المديح للفنانة وابن شقيق صدام حسين.

وتشغل الفنانة المغربية المصرية ليلى غفران المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، بعد عديد من القضايا التي تعرضت لها الفنانة وشغلت الرأي العام، منها حادثة مقتل ابنتها وإعدام قاتلها وفق قرار القضاء المصري.

وليلى من مواليد 1961 في دولة المغرب، وحصلت على الجنسية المصرية لاحقاً، وعملت في مجال الفن والغناء منذ سنوات طويلة، ولها عديد من الألبومات والأغاني.