صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“من غير نفس”.. “شاهد” الوليد بن طلال يثير الجدل بتصرفه مع سيدة مُنتقبة وسط شوارع الرياض!

كتب وطن
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أثار الملياردير السعودي، الأمير جدلاً واسعاً، بتصرفاته في شوارع العاصمة الرياض، حيث ظهر وهو يهرول برفقة حراسه الشخصيين الذين احاطوا به لحمايته.

ويظهر بالفيديو المتداول، الذي رصدته “وطن”، سيدة منتقبة تُحاول اللحاق بالأمير، لالتقاط سيلفي معه، فيستمر في هرولته دون الالتفات أو التوقف للحظات من أجلها.

وأثار تصرف الأمير الوليد بن طلال غضب المغردين الذين رأوا أن مافعله يعكس غروره، فكتب أحدهم ساخراً: “لازم نتعلم اختيار الوقت المناسب و المكان المناسب و الأستئذان أولأ ترا صاحب سمو ملكي مو عبودي باد”.

ولوح أحدهم باعتقاله بفندق “الريتز كارلتون”، وكتب: “ماصار له هيبة ولا كرت بعد ما انقط في الريتز وجرد من كل شي( تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) صدق الله العظيم”.

ورأى مُغرد باسم محمد أن الأمير الوليد بن طلال، يُحاول فقط لفت الأنظار إليه بهذه التصرفات، وعلق: “اللحين وش سالفته مع شوارع الرياض لا جو يفتح النفس ولا يروح للمشى ويملك قصر مساحته كبيرة يقدر يمشي فيه غير المعدات الرياضية بس واضح يحب الظهور ولفت الانظار”.

وألقى مُعظم المغردين باللوم على السيدة، ورأوا أنها تسببت بإهانة نفسها بنفسها، حين ركضت خلفه ولم يُعرها اهتماماً.

ووثق النشطاء عدة فيديوهات أخرى للأمير الوليد بن طلال، وهو يجوب شوارع الرياض، بحجة عمل تمارين رياضية، مرتدياً ثوب أبيض، وحذاء رياضي أسود، ووضع الكمامة ونظاراته الشمسية وحمل عصاه.

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#الوليد_بن_طلال 😍

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الجدير بالذكر، أن وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن تراجع ضخم في ثروة الأمير الوليد بن طلال بنسبة بلغت 22.7 بليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن ثروة بن طلال تبلغ الآن 13.4 بليون دولار، وهو أدنى رقم لها منذ عام 2012 عندما وصلت 36.1 مليار دولار.

ويأتي موقع الوليد بن طلال، اليوم، في مؤشر بلومبيرغ لأصحاب البلايين، بالمرتبة 95، بعد أن كان في المرتبة 24.

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