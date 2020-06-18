“من غير نفس”.. “شاهد” الوليد بن طلال يثير الجدل بتصرفه مع سيدة مُنتقبة وسط شوارع الرياض!

أثار الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال جدلاً واسعاً، بتصرفاته في شوارع العاصمة الرياض، حيث ظهر وهو يهرول برفقة حراسه الشخصيين الذين احاطوا به لحمايته.

ويظهر بالفيديو المتداول، الذي رصدته “وطن”، سيدة منتقبة تُحاول اللحاق بالأمير، لالتقاط سيلفي معه، فيستمر في هرولته دون الالتفات أو التوقف للحظات من أجلها.

سمو الامير الوليد بن طلال يمارس رياضة المشي بشوارع الرياض على التخصصى والتحليه pic.twitter.com/BSinpgmIYC — عاشق النصر العالمي (@engah201558) June 17, 2020

الله يعين اخوياء الوليد بن طلال اللي يمشون معه رجليه من برج المملكه لين مستشفي التخصصي وقصره بالفاخرية يمكن 20 كم 🧑‍🦯🧑‍🦯🧑‍🦯🧑‍🦯🤣🤣 pic.twitter.com/TwjLGYl54H — Abdullah (@GeGe1820) June 17, 2020

وأثار تصرف الأمير الوليد بن طلال غضب المغردين الذين رأوا أن مافعله يعكس غروره، فكتب أحدهم ساخراً: “لازم نتعلم اختيار الوقت المناسب و المكان المناسب و الأستئذان أولأ ترا صاحب سمو ملكي مو عبودي باد”.

لازم نتعلم اختيار الوقت المناسب و المكان المناسب و الأستئذان أولأ ترا صاحب سمو ملكي مو عبودي باد — رائد السلمي (@Raedalsulami_ov) June 18, 2020

ولوح أحدهم باعتقاله بفندق “الريتز كارلتون”، وكتب: “ماصار له هيبة ولا كرت بعد ما انقط في الريتز وجرد من كل شي( تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) صدق الله العظيم”.

ماصار له هيبة ولا كرت بعد ما انقط في الريتز وجرد من كل شي( تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) صدق الله العظيم — Boiled frog (@Boiledfrog8) June 18, 2020

ورأى مُغرد باسم محمد أن الأمير الوليد بن طلال، يُحاول فقط لفت الأنظار إليه بهذه التصرفات، وعلق: “اللحين وش سالفته مع شوارع الرياض لا جو يفتح النفس ولا يروح للمشى ويملك قصر مساحته كبيرة يقدر يمشي فيه غير المعدات الرياضية بس واضح يحب الظهور ولفت الانظار”.

اللحين وش سالفته مع شوارع الرياض لا جو يفتح النفس ولا يروح للمشى ويملك قصر مساحته كبيرة يقدر يمشي فيه غير المعدات الرياضية بس واضح يحب الظهور ولفت الانظار — محمد (@rems2868) June 18, 2020

وألقى مُعظم المغردين باللوم على السيدة، ورأوا أنها تسببت بإهانة نفسها بنفسها، حين ركضت خلفه ولم يُعرها اهتماماً.

المذلة لها ناس … ليش طيب كذا — alshareef_#M (@alshareef_karsu) June 17, 2020

انا لو شفته ماعطيته وجه ، مادري كيف الناس هذي تحب تذل نفسها عند شخص يراهم مجرد ناس شحاذة .!! — Naif l نايف🌐 (@noooofe1) June 17, 2020

انا ما ادري وش يستفيدون من يصورون مع اي احد مهما كان الشخص !! وش الممتع بالموضوع — لودي (@evve45) June 17, 2020

ودي أفهم تفكير الناس الي من تشوف مشهور تلحقه

ليه تهين نفسك — لينا (@linaaaaa_21A) June 18, 2020

اش إهانة النفس ناس ما عندها كرامه عشان صوره اجري وراه ولا عبرها تستاااااهل — Aziz Hameed (@azizhameed1980) June 18, 2020

ووثق النشطاء عدة فيديوهات أخرى للأمير الوليد بن طلال، وهو يجوب شوارع الرياض، بحجة عمل تمارين رياضية، مرتدياً ثوب أبيض، وحذاء رياضي أسود، ووضع الكمامة ونظاراته الشمسية وحمل عصاه.

الجدير بالذكر، أن وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن تراجع ضخم في ثروة الأمير الوليد بن طلال بنسبة بلغت 22.7 بليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن ثروة بن طلال تبلغ الآن 13.4 بليون دولار، وهو أدنى رقم لها منذ عام 2012 عندما وصلت 36.1 مليار دولار.

ويأتي موقع الوليد بن طلال، اليوم، في مؤشر بلومبيرغ لأصحاب البلايين، بالمرتبة 95، بعد أن كان في المرتبة 24.