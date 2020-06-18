دبلوماسية سلطنة عُمان تدرس.. السلطان هيثم بن طارق يحل أزمة المصريين العالقين في قطر بعد تعنت السيسي

أقدمت السلطات المصرية على إجلاء 818 من رعاياها العالقين في دولة قطر، بمساعدة سلطنة عمان، خلال عمليات إعادة مواطنيها بالخارج، جراء وباء كورونا المستجد “كوفيد19” الذي سبب حالة شلل دولي عامة، ومنع عودة ملايين المواطنين لبلدانهم من جميع أنحاء العالم.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن مطار القاهرة الدولي استقبل 4 رحلات “استثنائية” على مدى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لإجلاء ما يزيد عن 818 مصرياً عالقاً في قطر، من خلال التنسيق مع سلطنة عمان.

وأوضحت وسائل الإعلام هذه أن شركة طيران “عمانية” قامت بنقل المصريين العالقين في قطر لمسقط، قبل أن تقوم طائرات مصرية بنقلهم للقاهرة.

وتعد عملية الإجلاء للمصريين العالقين في قطر، الأولى من نوعها منذ بداية تفشي فيروس كورونا، في خطوة نادرة، رغم استمرار الموقف الرسمي المصري من قطر ومشاركتها في الحصار الجائر ضدها منذ ثلاثة سنوات، مع السعودية والبحرين والإمارات.

وأشاد ناشطون بدبلوماسية سلطنة عمان والسلطان هيثم بن طارق، حيث تمكن من حل الأزمة التي تعنت فيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بشكل يضر بالمصريين العالقين في قطر الذين لم يتمكنوا من العودة لبلادهم بسبب سياسات النظام المصري الغبية.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، بزعم دعم الدوحة للإرهاب التهم التي نفتها قطر مرارا وتكرارا مؤكدة أن الهدف من وراء هذا الحصار الجائر هو السعي للسيطرة على قرارها وهو أمر مرفوض تماما، مشددة في الوقت ذاته على استعدادها لحل الأزمة عبر الحوار الغير مشروط.