من المكلف بتوجيهه؟.. قصة الهارب سعيد جداد من “الألف للياء” يكشفها مغرد شهير وأسرار تنشر لأول مرة

كشف حساب “الغانم” الشهير بتسريباته السياسية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مجموعة من الحقائق والأسرار التي تتعلق بالناشط العماني الهارب سعيد جداد، والذي يقيم في لندن، ويمارس أدواراً مشبوهة لصالح المخابرات الإماراتية، وبتوجيه مباشر من محمد بن زايد.

وتحدث “الغانم” في سلسلة تغريدات له لاقت تفاعلا واسعاً، عن فضائح “جداد” وتاريخه وتفاصيل عمله مع الإماراتيين، وماهية دوره في زعزعة أمن سلطنة عمان، وضرب العلاقات السياسية والاجتماعية بينها وبين قطر، مؤكداً بأن جداد عضو سابق في منظمة مشبوهة تسمى “فرونت لاين ديفندرز”، تختص بنشر الأكاذيب والأخبار الملفقة، وغامضة وغير معروفة.

2- نظرا للمعرفة القليلة لبعض المغردين عن #سعيد_جداد ولا تتعدى سوى أنه هرب إلى بريطانيا بسبب ضغوطات فقط سنبدأ الثريد الأول التعريف بالأدوار المشبوهة والقضايا حتى نضع المغردين في الصورة ولجزء الثاني من الثريد سنفضح أكثر أدوارة مع #الإمارات التي تموله أدواره لزعزعة أمن السلطنة pic.twitter.com/dia9CuEgdi — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

3- #سعيد_جداد عضو سابق في منظمة مشبوهة تسمى « فرونت لاين ديفندرز » وهي منظمة سيئة السمعه تنشر الأكاذيب والأخبار الملفقه حيث أنها ورغم ذلك لا زالت منظمة مغمورة لا يعلم عنها سوى القلة القليلة pic.twitter.com/9XVL3hfYwv — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

كما وأكد الغانم في سلسلته بأن أذرع “شيطان العرب” محمد بن زايد، تتبعت جداد من خلال رجل المخابرات “محمد المزروعي” منذ أن كان يكتب في منتدى سبلة عمان.

5- بدأت أذرع #شيطان_العرب #محمدبن_زايد تتبع #سعيد_جداد من خلال رجل المخابرات #محمد_خلف_المزروعي منذ أن كان يكتب في منتدى سبلة عمان ومن ثم سبلة عمان ومنتدى بن دارس عن وفاة إبنه عمر pic.twitter.com/7ek5iJQhWj — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

وقال في تغريدة أخرى بأن سعيد جداد روج في مواقع عبر الانترنت حكاية موت ابنه عمر و ادعى في تسجيل له بأنه دفن ابنه عمر في الإمارات، متسائلاً عن من هو الذي توفي في مستشفى السلطان قابوس، والذي ادعى حينها سعيد جداد بأنه ابنه وقام باستلامه ودفنه في “صلالة.

6- روج في المنتديات أن إبنه عمر #سعيد_جداد توفي في مستشفى السلطان قابوس بصلاله وأن الأطباء نقلوا إليه فيروس الإيدز أثناء نقل الدم إليه مما تسبب في وفاته .. معقوله 😯 ؟ pic.twitter.com/JUg99w6CUZ — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

7- #سعيد_جداد إدعى في تسجيله أن دفن إبنه عمر في #الإمارات طيب مين اللي توفى في مستشفى السلطان قابوس بصلاله والذي إدعيت أنه إستلمته ودفنته في صلاله وكيف إنتقل قبره من صلاله إلى #الإمارات 😯 ؟

كذبت وأنت تقسم يمين غموس تغمس صاحبها في النار لكنها أوامر @Abdulkhaleq_UAE و @uae_3G pic.twitter.com/a90cmaZf7u — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

8 (ب )- مساعد المدعي العام بعد أن تبليغ المتهم #سعيد_جداد مرات عدة آخرها في 18 يوليو 2013 للمثول أمام مكتب مساعد المدعي العام بتاريخ 21 يوليو 2013 بتهم تتعلق النيل من هيبة الدولة والتطاول على ذات السلطان وكالعادة لم يمتثل كسابق مرات وضرب بالإستدعاء عرض الحائط pic.twitter.com/AV66RhKtIm — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

وتابع المغرد الشهير سرد فضائح جداد: “عموماً تم التحقيق مع المتهم سعيد جداد في يناير 2013 ويوليو 2013، لنفس القضية، وتمت إحالته للقضاء في يناير 2014، وطلب للتحقيق بعد سنة، بناء على استدعاء مساعد المدعي العام في ديسمبر 2014.

8 (أ)- عموما تم التحقيق مع المتهم #سعيد_جداد في يناير 2013 وتم التحقيق مرة أخرى في 31 يوليو 2013 لنفس القضية وتمت احالته للقضاء في 26 يناير 2014 وطلب للتحقيق بعد حوالي سنة بناءا على إستدعاء مساعد المدعي العام في 24 ديسمبر2014 pic.twitter.com/A4ID0jbGZN — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

وفند “الغانم” خلال تغريداته ما جرى بقضية نجل سعيد جداد، والتي استغلها استغلالاً أمثلاً، للحصول على دية مضاعفة له، معرّجاً على قيام الإمارات بإغراقه بالأموال حينها.

11 ( أ )- بدأت أموال #الإمارات تنهمر عليه#سعيد_جداد إعتقد أن #الإمارات مغارة علي بابا ولم يعلم أنها 39 حرامي ويكمل هو ال 40

وعد أن يتولى أعمال #محمد_خلف_المزروعي في عمان وسيتقرب من #محمدبن_زايد #شيطان_العرب pic.twitter.com/J4kYeklijc — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

وتابع: “ألقي القبض على المتهم سعيد جداد في نوفمبر 2014 بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في صلالة في نوفمبر 2015″، مضيفاً بأنه تم الحكم عليه حينها بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني بتهمة “استخدام شبكة المعلومات في نشر المواد التي من شأنها المساس بالنظام العام”.

9 ( أ )- مع العلم أن المتهم #سعيد_جداد ألقي القبض عليه في 3 يوليو 2013 وتم إخلاء سراحه في 4 يوليو 2013 أي بعد يوم واحد بكفالة أحد أقاربه الذي تكفل بإحضارة للمحكمة في موعدها علما بأن جداد أيضا قام بمقاومة الشرطة والتلفظ عليهم وهي قضية أخرى pic.twitter.com/T6FcMJMbwQ — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

كما وأشار لأن هناك قضية أخرى للمتهم سعيد جداد وهي “النيل من هيبة الدولة” و”التحريض على الاحتجاج” و”استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة تنتهك حرمة النظام العام”, الا أنه استمر بنشر “الاعابة” وانتهاك الحرمات.

9 ( ب )- أدانته المحكمة بتهم تتعلق ب "النيل من هيبة الدولة" والتحريض على "التجمهر غير المشروع" كما غرمته المحكمة ألف ريال عُماني (2600 دولار أمريكي) pic.twitter.com/bpinDfzTeE — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

10 – #سعيد_جداد ظل مستمرا في الإعابة والتلفظ والغاية كالتالي



الحصول على دية مضاعفة لإبنه المتوفي عمر رحمة الله عليه



يحب البذخ وينتظر الحصول على أموال من الدولة ثمن سكوته pic.twitter.com/T1j1KyYOoi — الغانم (@4965b0eccbdc42b) June 14, 2020

وبات معروفا عن العماني الهارب سعيد جداد عمله الدؤوب لصالح نظام أبناء زايد في الإمارات، وتلقيه أموالاً طائلة مقابل ذلك لعدة أهداف إماراتية منها زعزعة الاستقرار العماني، وتعميق الخلافات العمانية القطرية والكويتية.

وكذلك بث الفوضى في المجتمعات العربية، لتمكين عيال زايد من حيازة القرار الإقليمي والسيطرة عليه قدر الإمكان.

وكانت مواقع التواصل اشتعلت مؤخرا في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة ضد الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عقب تداول صورة تجمع مستشاره الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله في لندن بالهارب العُماني سعيد جداد ما يثبت وقوف مخابرات أبوظبي وراء محاولات نشر البلبلة في مسقط وقلب نظام الحكم من خلال المرتزقة المأجورين أمثال جداد وشلته في لندن.

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع عبدالخالق عبدالله رفقة سعيد جداد في لندن، لتؤكد أن التسجيل المفبرك الذي نشره العماني الهارب مؤخرا ليوسف بن علوي والقذافي وصله من المخابرات الإماراتية لضرب علاقة السلطنة بمحيطها الخليجي.

واشار ناشطون إلى تصريحات سابقة لمستشار ولي عهد أبوظبي في فبراير الماضي، قال فيها إنه التقى في العاصمة البريطانية حيث يتواجد حينها بمن أسماهم أعضاء في “المعارضة الخليجية”

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، وصف في تغريدته تلك لندن بأنّها “عاصمة المعارضة الخليجية” وقال إنه التقى ببعضهم خلال اليومين الماضيين.

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.

ويُتهم سعيد جداد -الذي لا يتوقف عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، بتلقي توجيهات إماراتية بذلك عدا عن الدعم المادي الذي يصله لمواصلة الهجوم، إذ لم يتوقف عن الإساءة للسلطان قابوس حتّى بعد رحيله.