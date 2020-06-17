فرحان العلي يصدم الكويتيين بصورة مسرّبة من داخل السجن .. الداخلية استنفرت واقتحمت الزنزانة وهذا ما ضبطته!

فتحت وزارة الداخلية في دولة الكويت تحقيقًا بعد تسريب صورة للممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي من داخل سجنه.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنها أحالت النزيل “وهو غير مواطن”، الذي نشر الصورة التي التقطها داخل مجمع السجون للفنان العلي، إلى جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفتت الداخلية إلى أنها تحقق لمعرفة إن كان هناك أي شخص أو مسؤول بالسجن، قام بمساعدة النزيل بإدخال الهاتف إلى السجن، وإثر تفتيش زنزانته، عثر فيها على الهاتف المستخدم.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أمرت الأحد، بحبس فرحان العلي 21 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المثيرة للجدل.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن فرحان العلي ”اعترف بأنه هو من سجل مقطع الفيديو، إلا أنه برر ذلك بأنه لم يكن يقصد نشره وتداوله“.

وكان فيديو انتشر وظهر فيه فرحان العلي وهو في حالة سُكر وقد أظهر عضوه الذكري، ما تسبب في إثارة غضب واسع بين الكويتيين على مواقع التواصل، وصلت حدّ المطالبة بترحيله فوراً من الكويت .

وفي هذا السياق، رجح مصدر امني كويتي أن يتم إبعاد فرحان العلي كعقوبة لفعله الفاضح.

يذكر أن فرحان العلي كان قدّم اعتذاره في مقطع فيديو زاعماً أن أحدهم اخترق حسابه ونشر المقطع .