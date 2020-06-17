السيسي يؤدي اليمين أمام مرسي
السيسي يؤدي اليمين أمام مرسي
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“شاهد” الفيديو الذي يدفع السيسي نصف عمره لحذفه.. هكذا خان القسم بالله!

كتب وطن
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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو لأداء عبد الفتاح اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري الراحل ، الذي يُعد أول رئيس مصري منتخب، وذلك في الذكرى الأولى لوفاته.

ويظهر الفيديو، وفق ما رصدت “وطن”، أداء السيسي اليمين الدستورية أمام الرئيس المنتخب، حالفاً بلله على احترام الدستوري والقانون ورعاية مصلحة الشعب المصري، الأمر الذي يرى النشطاء أن السيسي لم يطبقه وخان القسم أمام الله.

وفي السياق أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مستذكرين أهم اللحظات الفارقة في حياته وخلال فترته الرئاسية، والتي انتهت بانقلاب السيسي وأحزاب مصرية عليه.

وقال الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية، تامر المسحال: “رحم الله الرئيس الشهيد بإذن الله  #محمد_مرسي مقطع يختصر الحكاية”، حيث شارك مقطع فيديو لكلمات للرئيس الراحل.

ابنة محمد مرسي، الشيماء، اكتفت بتغريدة رصدتها “وطن”، قالت فيها: “ربح البيع أبا أحمد”.

وتفاعل النشطاء مع الذكرى الأولى لرحيل مرسي مستذكرين مواقفه من القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.

ويصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لوفاة محمد مرسي داخل قاعة المحكمة بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة، وتأخر المحكمة في إسعافه لمدة عشرين دقيقة، وذلك بعد ست سنوات من اعتقاله والانقلاب عليه من قبل السيسي عام 2013.

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