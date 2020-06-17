“شاهد” الفيديو الذي يدفع السيسي نصف عمره لحذفه.. هكذا خان القسم بالله!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو لأداء عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مصري منتخب، وذلك في الذكرى الأولى لوفاته.

ويظهر الفيديو، وفق ما رصدت “وطن”، أداء السيسي اليمين الدستورية أمام الرئيس المنتخب، حالفاً بلله على احترام الدستوري والقانون ورعاية مصلحة الشعب المصري، الأمر الذي يرى النشطاء أن السيسي لم يطبقه وخان القسم أمام الله.

👈في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس المصري #محمد_مرسي ..



⭕فيديو للتاريخ والأجيـال .. #السيسي أقسمَ أمام #مرسي لكنـه:

▪لم يحافظ على النظام الجمهوري.

▪لم يحترم الدستور ولا القانون.

▪لم يرعى مصالح الشعب.

▪لم يحافظ على استقلال الوطن ولم يحمي أراضيه. pic.twitter.com/u4uWEnjRmw — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 17, 2020

وفي السياق أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مستذكرين أهم اللحظات الفارقة في حياته وخلال فترته الرئاسية، والتي انتهت بانقلاب السيسي وأحزاب مصرية عليه.

وقال الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية، تامر المسحال: “رحم الله الرئيس الشهيد بإذن الله #محمد_مرسي مقطع يختصر الحكاية”، حيث شارك مقطع فيديو لكلمات للرئيس الراحل.

رحم الله الرئيس الشهيد بإذن الله #محمد_مرسي .. مقطع يختصر الحكاية pic.twitter.com/UNsehmo0lv — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) June 16, 2020

ابنة محمد مرسي، الشيماء، اكتفت بتغريدة رصدتها “وطن”، قالت فيها: “ربح البيع أبا أحمد”.

ربح البيع أبا أحمد❤️ pic.twitter.com/5sOPi3hxZ2 — الشيماء محمد مرسي (@AlshimaaMorsi) June 10, 2020

وتفاعل النشطاء مع الذكرى الأولى لرحيل مرسي مستذكرين مواقفه من القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.

في الذكرى الأولى لاستشهاده.. الأمة كانت تحتاج رجالاً صادقين مثل #محمد_مرسي ، لكن غدر به المجرمون وقتلوه رحمه الله. pic.twitter.com/O6zQjAQAXF — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 17, 2020

في ذكرى وفاة #محمد_مرسي ، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، نستذكر معكم أهم محطات حياته مع زوجته نجلاء محمود pic.twitter.com/Kf47JaSksQ — مجلة ميم (@MeemMagazine) June 16, 2020

عام على رحيل #الرئيس_الشهيد محمد مرسي…

رحمه الله وتقبله واحسن مثواه https://t.co/NCMLkBCni5 — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 17, 2020

عاش شريفاً …ومات بطلاً

الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي#محمد_مرسى pic.twitter.com/kSfFqUtmVf — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 16, 2020

ويصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لوفاة محمد مرسي داخل قاعة المحكمة بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة، وتأخر المحكمة في إسعافه لمدة عشرين دقيقة، وذلك بعد ست سنوات من اعتقاله والانقلاب عليه من قبل السيسي عام 2013.