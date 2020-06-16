إطلاق نار وتلاسن واشتباك بالأيدي.. “شاهد” فضيحة فريق مسلسل “الهيبة” التي اضطرت الجيش إلى التدخل!

تداول ناشطون لبنانيون عبر “تويتر”، فيديو يُوثق تحول شجارات مسلسل “الهيبة” إلى حقيقة، ما خلق فوضى استدعت تدخل الجيش اللبناني.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، تجمهر مُخيف في منطقة حمانا، بعد اشتباك أهالي البلدة مع فريق مسلسل “الهيبة”، بعدما حاول أحد أعضاء فريق عمل المسلسل عبور الطريق باتجاه معاكس، فأوقفه مُختار البلدة وأخبره أنه يُخالف القانون ويُعرض حياة الآخرين للخطر، فما كان منه إلا أن يشتمه ويشتم الرموز الدينية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ماحدث مع المختار ، استدعى تدخل أبناء البلدة وتوسعت دائرة الاشتباكات فاضطر الجيش اللبناني إلى التدخل، وألقى القبض على شقيق المختار بسبب استخدامه السلاح.
ولم ينته الأمر إلى هنا، بل تفاقمت الأمور وقام أهالي بلدة حمانا بقطع الطريق وإشعال الإطارات المشتعلة احتجاجاً على إلقاء القبض القبض على شقيق مختارهم وابن بلدتهم، معتبرين أنه من الأولى إلقاء القبض على عضو فريق مسلسل “الهيبة” الذي تعرض للرموز الدينية.
يُذكر أن الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، بعنوان “الهيبة –الرد” كان من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2020، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون استكمال تصوير العمل.
ويشارك في بطولة العمل إلى جوار النجم السوري تيم حسن، كل من، ديما قندلفت، منى واصف، فاليري أبو شقرا، عبده شاهين، ليلى قمري، عادل كرم، وآخرون، والمسلسل من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج صادق الصباح.