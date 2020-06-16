إطلاق نار وتلاسن واشتباك بالأيدي.. “شاهد” فضيحة فريق مسلسل “الهيبة” التي اضطرت الجيش إلى التدخل!

تداول ناشطون لبنانيون عبر “تويتر”، فيديو يُوثق تحول شجارات مسلسل “الهيبة” إلى حقيقة، ما خلق فوضى استدعت تدخل الجيش اللبناني.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، تجمهر مُخيف في منطقة حمانا، بعد اشتباك أهالي البلدة مع فريق مسلسل “الهيبة”، بعدما حاول أحد أعضاء فريق عمل المسلسل عبور الطريق باتجاه معاكس، فأوقفه مُختار البلدة وأخبره أنه يُخالف القانون ويُعرض حياة الآخرين للخطر، فما كان منه إلا أن يشتمه ويشتم الرموز الدينية.

إشكال بين أهالي منطقة حمانا وفريق مسلسل "الهيبة" استدعى تدخل الجيش pic.twitter.com/ZmqLEzhxIg — Ayssar nourdine (@AyssarN) June 15, 2020

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ماحدث مع المختار ، استدعى تدخل أبناء البلدة وتوسعت دائرة الاشتباكات فاضطر الجيش اللبناني إلى التدخل، وألقى القبض على شقيق المختار بسبب استخدامه السلاح.

وقع اشكال في منطقة حمانا، اليوم الاثنين، بين أبناء المنطقة وفريق عمل مسلسل "الهيبة"، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني.وقد عمد أبناء حمانا على اشعال الاطارات المشتعلة احتجاجا على توقيف احد ايناء البلدة. — Fatima Nassif🇱🇧 (@nassif2_fatima) June 15, 2020

ولم ينته الأمر إلى هنا، بل تفاقمت الأمور وقام أهالي بلدة حمانا بقطع الطريق وإشعال الإطارات المشتعلة احتجاجاً على إلقاء القبض القبض على شقيق مختارهم وابن بلدتهم، معتبرين أنه من الأولى إلقاء القبض على عضو فريق مسلسل “الهيبة” الذي تعرض للرموز الدينية.

يُذكر أن الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، بعنوان “الهيبة –الرد” كان من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2020، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون استكمال تصوير العمل.

ويشارك في بطولة العمل إلى جوار النجم السوري تيم حسن، كل من، ديما قندلفت، منى واصف، فاليري أبو شقرا، عبده شاهين، ليلى قمري، عادل كرم، وآخرون، والمسلسل من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج صادق الصباح.