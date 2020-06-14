“عدلت فأمنت فنمت”.. “شاهد” ماذا فعل السلطان هيثم بن طارق دون حراسة وأثار تفاعلاً واسعاً

تداول ناشطون عُمانيون، فيديو للسلطان هيثم بن طارق، وهو يتجول في مسقط دون حراسة شخصية أو موكب رسمي كما جرت العادة مع ملوك وأمراء الخليج ورؤساء العالم.

وظهر السلطان هيثم بن طارق بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يتفقد أحوال شعبه، بدون موكب رسمي حوله لحمايته، خاصة في ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

مثالٌ للإلتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سُلطاننا المعظم أبا ذي يزن #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية والعمر المديد❤️ pic.twitter.com/0yelVi4544 — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 13, 2020

و لقي الفيديو تفاعلاً واسعاً في سلطنة عمان على “تويتر”، ونشره أكثر من ناشط، مشيدين بالأمان في الدولة، وأكد آخرون أن مافعله السلطان هيثم بن طارق، هو نهج السلطان قابوس الذي كان يخرج وحيداً بدايات عصر النهضة حتى التسعينات .

دولة قانون وأمان فيها لا توجد حرب فيه — مازن (@ECgzEYWxSZrDGzk) June 13, 2020

الله يحفظه ،بس زين اننا نخلي الموضوع داخليا حتى لا يحسدونا البعض مثل ما قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك لاخوتك فيكيدو لك — Al-Mandhari (@Ali81787858) June 13, 2020

حفظه الله و أعزه

ليس بغريب عليه.

هو من سلالة حاكمة.

هو من نسل السلاطين. — Abu Mohammed (@AbuMoha87497892) June 13, 2020

بسم الله عليك ذكرنا اسم الله عليك في كل خطوه والنعم فيك سلطاننا هيثم — يكينو اولاد (@xlEHiA3XLH34vIk) June 13, 2020

حكم فعدل فجعل حبه في قلوب الناس🇴🇲 — راشد الهاملي 🇶🇦 (@Alhamli_70) June 13, 2020

كان هذا حال السلطان قابوس رحمه الله يخرج وحيدا بدايات عصر النهضة حتى التسعينات عندما تعرض لحادث سير أدى لوفاة أحد مرافقيه إضافة لاكتشاف بعض الخلايا بعدها تم تشديد الحراسة عليه.

نسأل الله أن يحفظ السلطان هيثم — ناصر بن خليفةالشهومي (@Nasseralshuhuom) June 14, 2020

وكان السلطان عمان هيثم بن طارق اتخذ عدة قرارات لاقت ارتياحاً بين العمانيين ، أولها حين أصدر مرسوماً سلطانياً يقضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني لسلطنة عمان، والذي بدوره سيكون مسئولاً عن المعاملات والجرائم الالكترونية.

كما وجّه في قرار آخر سلطان عمان هيثم بن طارق بتخصيص مبلغ ، 300 مليون ريال عُماني ما يعادل (779.26 مليون دولار) لتعزيز حركة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي قرار السلطان هيثم بعد يوم من إعلان ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.9%، مسجلاً 106.9 نقطة مقارنة بـ 104.9 نقطة نهاية مارس 2019، وزيادة السيولة المحلية بنحو مليار و743 مليون ريال عماني (نحو 3 مليارات و485 مليون دولار).

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيّق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 10.3% ليصل إلى 5 مليارات و639 مليوناً و600 ألف ريال، مقارنة بـ 5 مليارات و111 مليوناً و800 ألف ريال بنهاية مارس 2019.

يذكر أنّ حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.