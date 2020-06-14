“بابا أنا تخرجت من الروضة”.. “شاهد” ذوو معتقلين أردنيين بالإمارات يناشدون الملك بعد إصابة أبنائهم بـ”كورونا”

أطلقت عائلات أردنية تعتقل السلطات الإماراتية أبنائها منذ عدة سنوات، حملة واسعة تُطالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التدخل للإفراج عن ذوييهم، خاصة في ظل التقارير الدولية التي تحدثت عن تفشي فيروس كورونا في السجون الإماراتية.

ونشرت منصة “نحن نسجل” الحقوقية سلسلة فيديوهات رصدتها وطن لذوي المعتقلين الأردنيين، الذين وجهوا رسائل للسلطات الأردنية والإماراتية للإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم اعتقلوا بتهم باطلة.

ونشرت المنصة الدولية، رسالة من والدي المعتقل الأردني بهاء عادل مطر، يناشدون فيها ملك الأردن للتدخل لإنقاذ حياة أبنهم المحتجز في سجن الوثبة الإماراتي بعد اصابته بفيروس كورونا داخل السجن.

رسالة من والدي المعتقل الاردني"بهاء عادل مطر" يناشدون فيها ملك الأردن @KingAbdullahII للتدخل لإنقاذ حياة أبنهم المحتجز في #سجن_الوثبة الإماراتي بعد اصابته بفيروس #كورونا داخل السجن.



#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/QKPmyMv1cR — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

كما ونشرت المنصة الدولية، رسالة من عادل نجل بهاء مطر، يطالب فيها الإفراج عن والده المعتقل بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب، حيث طالب عادل الملك عبد الله الثاني التدخل لإنقاذ والده.

عادل ابن #بهاء_مطر المحتجز الأردني في #سجن_الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب، يرسل رسالة إلى ملك الأردن @KingAbdullahII للتدخل لإنقاذ والده المصاب بفيروس #كورونا.#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/htpFnhcUyj — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

ثالثًا: "بهاء عادل مطر" من مملكة الأردن، اعتقل بتاريخ 14 أكتوبر 2015، يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة، وذلك لمشاركته فيديو على برنامج الواتس آب.



تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في سنة 2018، قرار يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عنه.



(3/5) pic.twitter.com/UOnAdvgSNT — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 10, 2020

ونشرت المنصة رسالة من تاليا ياسر، إلى والدها السجين في الإمارات ياسر أبو بكر والمحتجز في سجن الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، قائلةً: “بابا أنا تخرجت من الروضة، نفسي تشوفني وتجيب لي هدايا”.

"بابا أنا تخرجت من الروضة، نفسي تشوفني وتجيب لي هدايا"



من رسالة #تاليا_ياسر إلى والدها #ياسر_أبوبكر السجين الأردني في #سجن_الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات، بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب؛ ولقد تم تشخيصه مؤخرا بالإصابة بفيروس #كورونا. #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/TVo67zHpwl — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

ثانيًا: "ياسر أبوبكر" من مملكة الأردن، اعتقل بتاريخ 30 أكتوبر 2015، يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة، وذلك لمشاركته فيديو على برنامج الواتس آب.



تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان سنة 2019 قرار يلزم السلطات الإماراتية بالإفراج عنه.



(2/5) pic.twitter.com/NM3jFs6ehQ — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 10, 2020

بدورهم، أطق النشامى هشتاقاً على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان “#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات”، مطالبين فيه بالإفراج عن الأردنيين المعتقلين بالإمارات في ظل تفشي فيروس كورونا وأنباء إصابتهم بالفيروس.

ظروف الاعتقال بسجن الوثبة الإماراتي أهلكت المعتقلين الأردنيين على مدار 5 سنوات لدرجة أن أحد الشقيقين ياسر وعبدالله أبوبكر فقد كامل أسنانه من شدة الوهن والثاني لا يستطيع الوقوف على قدميه أكثر من 5دقائق بحسب شهادات عائلاتهم

والآن أصيبوا بكورونا

انقذوا #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) June 13, 2020

ممكن توضيح من الوزراة عن حالة المعتقلين في الامارات وعن سبب اعتقالهم وعن تحرك الخارجيه للإفراج عنهم ؟!!@ForeignMinistry @AymanHsafadi #المعتقلين_الاردنيين_بالامارات https://t.co/oZuBsFm4Im — mutaz alrbehat (@meezo_86) June 13, 2020

#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات



والله يجب على الدولة ممثلة بوزراة الخارجية و "شؤون المغتربين" ركز على "شؤون المغتربين" السؤال عن ابناءها و لماذا تم اعتقالهم و السبب و الجرم و الادلة و تعيين محامي لهم و متابعة جميع القضايا العالقة بهم و هذا حق يجب على الدولة صونه. — Mohammad Abu Hawash (@MohamdAbuHawash) June 13, 2020

الئ الحكومة الاردنية

الئ الدولة الاردنية بكل مؤسساتها بكل اجهزتها

الئ الامم المتحدة

الئ منظمة حقوق الانسان

يجب عليكم اخراج المعتقلين الاردنيين في الامارات فلا يعقل هذا الصمت عن ما يحدث لهم من تعذيب وترهيب لاجل راي او كلمة #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات

الاردن لا يترك ابناءه — ماجد فرح الشديفات (@majed_76) June 14, 2020

#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات



لمتى بلطجة الإمارات على المواطنين الأردنيين، وحكومتنا لا أسمع لا أرى لا أتكلم ! — هيام أبو الرُّب (@hayam_aburub) June 13, 2020

اعتقال تعسفي

احتجاز

تعذيب

انتزاع اعترافات بالإكراه

نشر وباء كورونا و حرمان المعتقلين من حقهم في العلاج



جرائم النظام الإماراتي بحق #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات — Lilly (@LillyArabia) June 13, 2020

مواطنونا في الإمارات لا بواكي لهم غرّدوا على هذا الهاشتاج لعلّ وعسى صوتنا يوصل ودولتنا تتحرك لإنقاذ مواطنيها اللي بعانوا من ظروف اعتقال سيئة جدًّا وأصيبوا مؤخّرًا بفايروس كورونا #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات — mohammadsherlock (@mohamadsherlock) June 13, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات اعتقلت الشقيقين ياسر وعبدالله أبو بكر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم الدولة، عبر برنامج الواتساب، لكن والدتهما منال محيلان تقول إنهما شاركا المقطع بينهما وبين صديقيهما بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب “بقصد الإخبار لا الترويج”، فكان مصير الأربعة السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة على كل واحد منهم بقيمة مليون درهم إماراتي.

وأوضحت أن سلطات سجن الوثبة الإماراتي حرمت ابنيها من الحديث مع عائلتهما التي تقطن في الأردن، لافتة إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد قرارا بأرقام 28 و29 و30/2018 يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن ولديهما وصديقيهما.

وأشارت إلى أنها قدمت مناشدة إلى وزارة الخارجية الأردنية أكثر من مرة لمتابعة قضية ابنيها والإفراج عنهما، أو على الأقل نقلهما إلى الأردن لإتمام مدة محكوميتهما فيها، مضيفة أنها تلقت وعودا بذلك، وما زالت تنتظر تحقيقها.

وفي السياق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنه ينبغي لسلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي الفيروس في ثلاثة مراكز احتجاز على الأقل في أنحاء البلاد.

وبحسب المنظمة، فإن سجون الوثبة في أبو ظبي، والعوير، والبرشاء في دبي، سجلت فيها أكثر من 30 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

وذكرت المنظمة أن السجناء الذين لدى بعضهم أمراض مزمنة حُرموا من الرعاية الطبية المناسبة، وأن الاكتظاظ والظروف غير الصحية تجعل التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الموصى بها صعبة للغاية، وأن السلطات لا تقدم معلومات إلى السجناء وعائلاتهم حول التفشي المحتمل أو الإجراءات الاحترازية.