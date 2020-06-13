كويتية تشتم ضابطا وتهينه بألفاظ نابية بعد ما طلبه منها أثناء الحظر.. وهذا ما حدث

نقلت صحيفة “الراي” الكويتية تفاصيل حادثة أثارت غضب الكويتيين بمواقع التواصل، بعد اعتداء مواطنة على ضابط بالسب والإهانة أثناء الحظر لأنه استوقفها لمخالفتها القوانين.

وتطاولت المواطنة التي تخطت حدود الأدب على ضابط برتبة ملازم أول بعد أن شاهدها متوقفة بسيارتها قرب أحد مخافر العاصمة الكويتية وهي لا تحمل تصريح خروج أثناء الحظر، وليس معها إثبات هوية.

الصحيفة نقلت عن مصدر أمني أن الضابط الذي يعمل في أمن العاصمة شاهد مركبة متوقفة قرب مركز الشرطة وقت الحظر، وعند التوجه إليها، تبيّن أن قائدتها امرأة، وبطلب إثباتها اتضح أنها لا تحمل أي هوية، كما أنها لا تحمل تصريح خروج، فطلب منها الدخول إلى المركز.

ودخلت المرأة المركز بحسب المصدر الذي أكد أنها تطاولت على الضابط بعبارات نابية على مرأى ومسمع من رجال الأمن، وبعمل بصمة تعريفية لها اتضح أنها مواطنة.

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هذا وسُجلت بحقها قضيتا كسر حظر وإهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه، وأحيلت إلى جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الاتهامات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ويأتي هذا الحادث في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الكويت وفرض حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ الدولة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتحوله إلى وباء عالمي.

وأعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 514 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الحالات المسجلة بها إلى 35466 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة المسجلة إلى 289 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 25882 حالة بعد تعافي 834 إصابة.

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