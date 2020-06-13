“شاهد” داعية كويتي شهير يُفجر موجةً غضب واسعة بعد دفاعه عن المثليين جنسياً وتجربته الشخصية معهم!!

فجر الداعية الكويتي محمد العوضي، موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته المثيرة حول “مثليي الجنس”، أو ما يعرف بـ”الشواذ” كما يطلق عليهم.

وتحت عنوان “لا تظلموا المثليين”، نشر العوضي فيديو رصدته “وطن” قال خلاله إن قضية المثليين قضية إنسانية، وتابع: “كونها قضية إنسانية إذن قضية مركبة معقدة روافدها في التشكل وأسباب متعددة أسباب مباشرة.. من يطلق عليهم المثليين هل هم شكل واحد؟ أو مستوى واحد؟ لا، هناك مستويات، الرأي الشعبي والرأي العلمي والرأي الفكري”.

وتطرق العوضي إلى تجربته الشخصية في التعامل مع المثليين واحتكاكه بهم، قائلاً: “أنا مدرس احتك بشرائح طلابية عريضة وأنا محاضر متجول من السجون إلى عواصم أوروبا، ولدي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتابعني الملايين، وهنا طبيعي تحتك بهذه الشريحة، وكل واحد في المجتمع يعتبر من أبناء المجتمع ويجب أن نتعامل معه تعاملا فيه نصح وحوار وتراحم وتفهم”.

لا تظلموا المثليين https://t.co/IgwmipCXdV — محمد العوضي (@mh_awadi) June 10, 2020

وتابع العوضي: “تخرجت من كلية الدراسات التجارية في عام 2004 أو 2005 أو 2006، وأول ما انتقلت للتدريس لمادة الثقافة الإسلامية، آخر الفصل الدراسي، وأنا ذاهب وإذا أسمع طالب من ورائي يناديني، نظرت وإذا هو أحد طلبتي النجباء وكان يجلس في الأمام، قال دكتور أريد أن أكلمك بموضوع لكن أنا منحرج قليلاً، فقلت له لماذا تنحرج؟ أنا استاذك واعتبرني أخ أو أب”.

واستطرد العوضي سرد الموقف الذي جمعه بالطالب: “قال لي الطالب، دكتور أنت لو رأيتني قبل عام ونصف لن تعرفني، وأخرجوا صورتي لأخي الأكبر وسألونه إن عرفني، فلم يعرفني”.

وأضاف العوضي على لسان الطالب: “نظارات سوداء شعر طويل كنت آخذ حبوب من أجل الشعر والهرمونات واللحية، قال لي أنا يا دكتور كنت أمشي مع هذه المجموعة التي تحاول أن تغير نفسها تتأنث على صعيد الشكل وعلى صعيد البنية الجسدية من خلال تعاطي بعض الأدوية، قلت له وبعدين؟ قال بعدين انتبهت ابتعدت وتعافيت والآن أنا مثل ماترى دكتور، ليس علي شيء”.

وأثارت تصريحات العوضي جدلاً بين المتابعين، فمنهم من رآها “مبطنة”، خاصة أنها أتت بالتزامن مع تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول “مها المطيري، الفتاة المتحولة جنسيا، ومنهم من طالب بإيقاف عرض برنامجه عبر تلفزيون الكويت، وآخرون شعروا بالصدمة بإطلاقه مصطلح “مثليين” على من أُطلق عليهم قوم “لوطيين” في القرآن الكريم.

الغريب الصادم أن الدكتور #محمد_العوضي هداه الله في مقابلته الأخيرة لم يقصد من لديهم أمراض ولا حتى المتشبّهين فقط بهم !



بل على من يفعل فاحشة قوم لوط الذي سمّاهم بالمسمّى المميّع ( المثليٌين ) !!! pic.twitter.com/6zffYTLOj5 — فيصل خالد المطيري 🇰🇼 (@fkb_almutairi) June 12, 2020

لا تظلمون المثليين!!!.

الدكتور محمد العوضي

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2020

اوصيكم ونفسي بمراعاة مشاعر #الاخوان_المسلمين بعد توجههم للمثلية،ونحذر من اقصائهم او التهجم عليهم،او جرح مشاعرهم،او فضحهم او حتى انتقادهم

احذروا بارك الله فيكم

فأن تكون معصيتهم "اللواط"فقط لايعني مخالفتهم الشريعة وانكار حقوقهم وانتقاصهم بحسب مشايخ الاخوات ورموزهم!#محمد_العوضي pic.twitter.com/60MshHXkHA — سعود الريس 🇸🇦 (@Saud_ALRayes) June 11, 2020

@mohd_n_aljabri هل راح توقف الدكتور محمد العوضي عن تلفزيون الكويت بعد هالموضوع باللايف ؟؟



و لا بس انا الي اتوقف عن تلفزيون ديرتي لاني تكلمت عن ثغرات القانون ب لايفي الخاص بما يخص عابرين الجنس "المثليين" ؟؟ pic.twitter.com/kROLhEGIxP — مريم المؤمن المحامية (@MEAlmomen) June 11, 2020

هل تجرؤ يا محمد العوضي …؟

قال تعالى :

{ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍۢ مَّنضُودٍۢ }

هل تجرؤ أن تقول بأن الله تبارك وتعالى قد ظلم قوم لوط عليه السلام ( … 🧐 ) @mh_awadi pic.twitter.com/IhAvPI1PYh — خالد ارتيمان السرحان 🇸🇦 🇪🇬 🇦🇪 🇯🇴 (@k_jjj_k) June 11, 2020

سؤال للإخوان المسلمين :

بعد دفاع محمد العوضي عن المثليين !

كما نعلم حرمة اللواط دينيا



لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

هل أصبحت المثليه الجنسيه مباحه لدى الإخوان إقتداء بأردوغان أم إنها مباحه بنهج حسن البنا عراب الإخوان ؟ — 🇸🇦. ‏﮼راشد،القاسمي. 🇸🇦 (@TeZab_9) June 11, 2020

هذا حديث صريح للدكتور محمد العوضي



هؤلاء لا يندرجون تحت مفهوم المثلية:

1- الخنثى المشكل

2-مضطرب الهوية الجنسية

3- من لديه اضطراب هرموني



و بناء على هذا لماذا يعاقبون حالات 2و3 تحت المادة 198؟

لماذا لا تعترف الداخلية بتقاريرهم الطبية و هناك تعميم للصحة بعدم مساعدتهم؟@mh_awadi pic.twitter.com/Z9gvOyN3j1 — فـوّاز ر. الـعَجْمي (@Q8Archaeologist) June 10, 2020

وكانت المتحولة جنسياً مها المطيري، أثارت ضجة في الكويت قبل أيام حين خرجت بفيديو قالت فيه: “أتعرض للاغتصاب بالسجن من رجال كبار .. لما تسجنوني سجن الرجال وتجيبون علي رجال شرطة يتعسسون على أنا ويش ذنبي.. ليس تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”.

وتابعت: “عشان أنا بنية .. أنا الله خلقني بنية .. وأنا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي ليش تسون فيني كده”.

وأكدت أن هناك حالة شبيهة بها كانت بنية كذلك وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر.

بينما نفى تقرير للديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت صحة ادعاء مها المطيري.

وأشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي إلى أن المدعين لهذه الحالات أنكروا ذلك خلال التحقيقات، إضافة إلى أن تلك الحالات تعد حالات خاصة يتم عزلها في عنابر مخصصة بعيدا عن الرجال والنساء وعددهم لا يصل إلى 20 حال.

وأضاف أنه تخصص لهم فترات استراحة في أوقات مختلفة عن كل أفراد السجن، فضلا عن وجود كاميرات مراقبة عددها 1400 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة مع وجود أفراد من المباحث، ومباحث المخدرات في كل العنابر ولم تسجل أي حالة اعتداء على أي منهم.