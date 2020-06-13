علي الحبسي يجلط “التائهين في الأرض” بعد اختياره سفيرا لمونديال 2022 وهذا ما قاله ابن عُمان عن قطر “الصغيرة”

في تصريحات ستصيب قادة الحصار ـ وخاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي سعى لسحب المونديال من قطر بأي ثمن ـ بجلطة، أكد الحارس السابق لمنتخب سلطنة عمان علي الحبسي، أنه يشعر بالفخر لاختياره سفيراً لكأس العالم 2022 في قطر، وأنه يعتبر ذلك بمثابة تكريم لكل أهل عمان.

“الحبسي” وخلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة عبر تقنية الاتصال المرئي، قال إنه يشعر بسعادة كبيرة لاختياره وتكريمه بمنحه شرف رائع أن يكون سفيراً لأول مونديال في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتابع مشيدا بالاستعدادات القطرية الغير مسبوقة في العالم للمونديال:”قطر أظهرت جهوزية كبيرة لاستضافة نسخة مونديالية مميزة، وما نشاهده من جهود في سرعة الإنشاء والبنية التحتية وما يتم توفيره لهذه النسخة من كأس العالم يجعل من الصعب على أي دولة أخرى القيام به.”

وأضاف حارس منتخب سلطنة عمان السابق:”هذا أمر مميز، وأرى بأن مونديال قطر 2022 سيكون مختلفاً تماماً عن البطولات السابقة”.

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كما أشار علي الحبسي إلى أن إقامة المباريات على ملاعب المونديال، في الوقت الراهن، أمر إيجابي سيظهر قدرات قطر وملاعبها المكيّفة التي ستتحكم في عامل درجة الحرارة، ما يتيح أجواء ايجابية مميزة لخوض المنافسات.

وعن فتح قطر الباب أمام الدول العربية للتفكير في استضافة كأس العالم، قال: “لا شك في أن تجربة قطر في استضافة المونديال تعطي الأمل للعرب. الجميع سيكون سعيداً أن تستضيف دولة عربية أخرى البطولة بعد سنوات، خصوصاً أن الدلائل كلها تشير الى تنظيم استثنائي ستقدمه قطر”

وأجاب الحبسي في نهاية حديثه عن فرصة عمان في التأهل لكأس العالم 2022 قائلا: “لدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات، فنحن سنلتقي المنتخب القطري في عمان وسيعطينا الفوز أملاً كبيراً في التأهل الى المرحلة الثانية. أعلم أن المهمة ليست سهلة، لكننا جميعاً نطمح ونأمل في أن نكون حاضرين في كأس العالم”.

يشار إلى أن حارس منتخب السلطنة السابق علي الحبسي أعلن في يناير الماضي، اعتزاله دولياً، منهياً بذلك مشواره الذي امتد 19 عاماً مع المنتخبات العمانية المختلفة.

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