2020 “طامة كبرى” على رأس السعودية.. هذه الدولة تلحق بإندونيسيا وتلغي الحج هذا العام

يبدو أن أزمة السعودية الاقتصادية ستتفاقم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف عائدات الحج والعمرة، فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط والذي يعد مصدر الدخل الأول في المملكة.

وفي هذا السياق قررت ماليزيا منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس “كورونا” المستجد، مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.

والخميس، قال وزير الشؤون الدينية، “ذو الكفل محمد البكري” إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أذاعه التليفزيون الماليزي، حيث أضاف البكري: “أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار”.

وفي بيان منفصل قال مجلس الحج، الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج، إن القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء كشفت تفاصيل قرار سعودي بشأن موسم الحج للعام الجاري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي الفيروس.

وأوضحت الوكالة، وفق مصادر سعودية مطلعة لم تسمها، أن السلطات تفكر الآن في السماح “بأرقام رمزية فقط” هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سناً وإجراء فحوص صحية إضافية، لافتةً إلى أنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20% من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.

ونقلت الوكالة، عن المصادر السعودية قولها، إن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر يوليو، فيما لم يرد المكتب الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وحسب الوكالة، سيزيد الحد من عدد الحجاج أو إلغاء الحج من الضغط على الموارد المالية الحكومية التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والوباء. ويتوقع المحللون انكماشاً اقتصادياً حاداً هذا العام.

وفي عام 2019، بلغ عدد من أدوا العمرة حوالي 19 مليوناً بينما بلغ عدد الحجاج 2.6 مليون. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً سنوياً، وهو ما سيجعل الإيرادات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وتراقب السعودية بشكل كبير دور العبادة وأماكن التجمعات لمنع انتشار كورونا، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة، نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد.

من ناحيته، قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، إن قرار الإغلاق يعود إلى “عدم التزام البعض بالبروتوكولات والاحترازات الصحية” التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد، مبيناً أنه يتم العمل حالياً على تعقيم المساجد المغلقة احترازياً، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.