اغتصاب “بنت الجيران” يهزّ مصر .. هكذا استدرج شاب طفلة الـ3 سنوات ومارس معها الرذيلة!

نقلت مواقع إخبارية مصرية تفاصيل جريمة اغتصاب بشعة أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، حيث أقدم شاب على اغتصاب طفلة 3 سنوات ونصف في محافظة الدقهلية بعدما استدرجها حيث كانت تلعب مع إخوته.

وفي التفاصيل اتهمت أسرة الطفلة “جنا” جارهم الشاب باستدراجها واغتصابها، وهرعت أمها على أصوات استغاثتها، لتجدها غارقة في دمائها، في مشهد جديد يعيد للأذهان حادثة اغتصاب طفلة البامبزر نهاية عام 2018 وكان تدعى “جنا” أيضا.

وتقدم والد الطقلة ببلاغ يتهم فيه “حسن س. ح”، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية باغتصاب طفلته “جنا” 3 سنوات ونصف، داخل بيت المتهم، لتنتقل المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين هروب الطالب المبلغ عنه، إلا أن قوة أمينة توصلت إلى مكانه وألقت القبض عليه.

وبسؤال الطالب المبلغ عنه، في محضر الشرطة، اعترف باستدراج الطفلة عندما كانت تلعب مع إخوته، وانفرد بها في شقة بالدور الثالث في منزلهم واعتدى عليها.

وروت أم الطفلة تفاصيل ما حدث، وقالت إنهم جيران للطالب المبلغ عنه، واختفت طفلتها عنها بعض الوقت، فقد كانت تلعب مع أطفال في الشارع، إلا أنه سمعت صوت صراخ، فشكت أن يكون صوت طفلتها، فتتبعت الصوت ودخلت إلى بيت جارهم.

وتتبعت الأم ـ بحسب روايتها في التحقيقات ـ الصوت حتى وصلت إلى الدور الثالث بمنزل الجيران، وتأكدت من وجود طفلتها في الداخل، وطرقت الباب ولم يفتح إلا بعد حوالي دقيقتين، لكنها وجدت ملابسهما ليست طبيعية وأخذت الطفلة وعادت إلى منزلها، وأرشدها بكاء الطفلة إلى وجود دماء على ملابسها، فأبلغوا الشرطة.

وأمر وكيل نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بعرض الطفلة علي الطب الشرعي، كما تحرر محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.