اختفت منذ أكثر من 17 عاماً .. رعب بين الكويتيين من هجوم محتمل لحشرات خطيرة تخرج من تحت الأرض!

شادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة من القلق والجدل الواسع بين النشطاء، حول المعلومات التي انتشرت عن موعد خروج حشرات خطيرة من تحت الأرض اختفت منذ أكثر من 17 عاما.

وكانت الأحاديث كثرت مؤخرا عن هجوم محتمل في الكويت وغيرها من دول العالم لحشرات ( “الزيز”، Cicadas)، والتي تستعد للخروج من تحت الأرض خلال أشهر قليلة وقبل نهاية العام الحالي، حتى أن تقارير نشرت فى مجلات علمية عالمية، قالت إن العالم على موعد مع كارثة محتملة جديدة في عام الكوارث، تتمثل هذه المرة في خروج وشيك لملايين الحشرات من باطن الأرض.

وفي هذا السياق طمأنت أستاذة العلوم البيولوجية في جامعة الكويت الدكتورة وسمية الحوطي، الكويتيين بعد انتشار تحذيرات من خروج حشرة “الزيز”.

وفي حديثها لصحيفة “الراي” الكويتية قالت الدكتورة الحوطي، إن هذه الحشرة موجودة في الكويت بأعداد قليلة لا تذكر وهي غير مضرة، لافتة إلى أنها تتواجد فوق الأشجار وتحك أجنحتها فيخرج صوت من الحك يشبه الأزيز.

وأكدت أستاذة العلوم البيولوجية في جامعة الكويت أن “هذا النوع من الحشرات كبير الحجم ويمتص سائل الخلية النباتية وغير مضر اقتصاديًا، ولكنه مزعج في الصوت الذي يظهر من حك الأجنحة”.

وأضافت: “اسمها العلمي Cicada ولا داعي للقلق منها، وقد رصدتها في الكويت قبل 10 سنوات تقريبًا على شجرة كافور في جامعة الكويت في الخالدية وعندما أزيلت الشجرة اختفت الحشرة”

وسبق أن حذرت جامعة فرجينيا التقنية الأمريكية، في بيان لها نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، من أن سكان بعض مناطق أمريكا سيشهدون ظاهرة غريبة جدا وفريدة تتمثل بظهور أعداد هائلة من حشرات الزيز التي كانت مختبئة تحت الأرض.

وبحسب الخبراء فإن هذه الظاهرة ستنتشر في جنوب غرب فرجينيا وأجزاء من نورث كارولينا ووست فرجينيا وبعض مناطق العالم.

ونوهت الجامعة إلى أن عدد الحشرات التي ستظهر من هذا النوع يقدر بحوالي 1.5 مليون لكل فدان، مما قد يسبب مشكلة كبيرة.

وحشرات الزيز هي من فصيلة الزيزات، ولها أجنحة كبيرة، وتصدر صريرًا عاليًا، وتظهر إما بشكل سنوي أو دوري، ولا يزال العلماء يحاولون كشف سر ظهورها بشكل دوري كل 13 أو 17 عامًا، لكن يتوقع الخبراء أنها تقوم بذلك لتجنب الدورات الزمنية للحيوانات التي تتغذى عليها.

ويشار إلى أن حشرة الزيز، تمتلك 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن.

يتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات، ولها عينان صغيرتان متباعدتان، ولا تسبب أوبئة مدمرة، كما تفعل بعض أنواع الجراد، كما أنها تظهر كل 13 أو 17 عامًا فقط، وغير مؤذية للإنسان بشكل مباشر ومع ذلك، فهي تشكل خطرًا على بساتين الفاكهة، والكروم، والأشجار، حين تبدأ الإناث في وضع مليارات البيض.

من جانبها ذكرت جامعة “فرجينيا تك” في بيان إن ما يصل إلى 1.5 مليون حشرة ستخرج من كل فدان، مشيرة إلى أن سكان مناطق في جنوب ولاية فرجينيا وولايتي ويست فرجينيا ونورث كارولانيا، قد يشهدون هذه الظاهرة الفريدة.

وبعيد خروجها، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي، وتكون أجنحتها مبللة وتحتاج للانتظار إلى أن تجف قبل أن تتمكن من التحليق ما يجعلها عرضة للحيوانات التي تفترسها مثل الضفادع والراكون والسلاحف وكذلك الطيور.

لكن المليارات التي تعيش، تقوم بدورها في التكاثر بسلام وتضع بيضها ثم تموت بعد إنجاز مهمتها، وبمجرد أن يفقس البيض، تسقط الحوريات على الأرض حيث تعشش وتتوارى لسنوات عديدة.