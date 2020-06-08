الشاعرة العراقية شهد الشمري تثير جدلاً بحركة بيدها خلال خطبتها على شاب قطري!

أثارت الإعلامية والشاعرة العراقية شهد الشمري جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ بحركةً بيدها استخدمتها “لمكايدة” متابعاتها بعد إعلانها خطبتها على شاب قطري الجنسية.

مبروك عقد قران شهد الشمري



بس صدك هالحركة شنو موقعها من الاعراب!!!!! pic.twitter.com/HYRgkYjS8G — R.🇩🇪 (@R_muller7) June 8, 2020

ونخطبت شهد الشمري انشاءالله السعاده الدائمه وهاي الحركه ع عناد المضغوطين قصده 😉 pic.twitter.com/avXpISiRMa — ساكتفي بنفسي 🇮🇶 (@9777_nono) June 9, 2020

ونشرت شهد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مجموعة من الصور مع خطيبها وعلقت قائلة ”هذا أول خاتم مفصل علي“.

وعلقت بأبيات شعر على صورة أخرى ارتدت فيها فستان الخطوبة ومعها خطيبها قائلة ”انت تدري وأني أدري أشكد أحبك الله شاهد، وإني أميزك وأشم عطرك ولو بنص مليون واحد“.

ويدعى خطيب شهد الشمري ”فهد زيد القطري“ وهو مستقر في بغداد.