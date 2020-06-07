هل تذكرون الشاب الأردني “قتيبة” الذي نصحه “الرزاز” بعدم الهجرة؟ .. “أكل أكبر مقلب بحياته”!

هل تذكرون الشاب الأردني “قتيبة البشابشة” الذي نصحه رئيس الوزراء عمر الرزاز بأن لا يفكّر في موضوع الهجرة من الأردن ؟!، اليوم (7-6-2020) تمر الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب اكله قتيبة بحياته.حسب تعليقٍ نشره بحسابه في “تويتر”

وأعاد الشاب “قتيبة” نشر تغريدة “الرزاز” التي قال فيها رداً على تساؤل له حول إمكانية تحسن الأوضاع في الأردن: “يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك … بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله”.

دولتك ممكن تصير الأردن زي ما بدنا بالقريب ؟ يعني في احتمال نشيل الهجرة من راسنا ونصير نحب العيشة بالبلد ؟!

جاوبني بصراحة وتجاملنيش ! — Qutaiba F.Bashabsheh (@qutaiba_f) June 7, 2018

يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك … بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله. — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) June 7, 2018

وكتب “قتيبة” بعد مرور عامين على نصيحة الرزاز له بعدم التفكير في الهجرة: “الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب اكلته بحياتي!”.

وتفاعل مغردون مع تغريدة “قتيبة” عن “أكبر مقلب بحياته”.

يا ابني قتيبه احمد الله انك لم تهاجر و إلا سمعنا و ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة قتيبه و هو يحاول ان يجد حجز على الملكيه للعوده الي الوطن و ان كرفان في البحر الميت تم حجزه بأسم المواطن قتيبه والحجر لمدة ١٤ يوم .. — Mohammad kussad (@kussad) June 7, 2020

يا قتيبة الشعب كله قالك هاجر بس إنا اللي مسمعتش الكلام 🙆🏻‍♂️ — ﮼الْخُرَافِي ☯︎︎ (@Al__5orafi) June 7, 2020

اكلت الفيلم يا قتيبة 🤦🏽‍♂️ — Yazan MASANNAT 🇯🇴🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧 (@YMasannat) June 7, 2020

ما دامك تحمل الرزاز تلك الخطئيه بعدم السفر فأنت تضحك على نفسك..

حتى سيدنا عمر بن الخطاب لن يغير بنا شيء ما دامت ألاراده السياسية لدى مركز القرار مفقوده…

الرزاز أحسن من غيره بس احنا بنعلك الميه — عدي الشهاب (@OalShehab80) June 7, 2020

الهجرة ليست حلا خاصة في المرحلة القادمة وبعد تعافي العالم من جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي لن يكون على ما يرام سواء في الأردن او في اي دولة أخرى، ولكن صدقا لن تجد مكانا في العالم افضل من الأردن، الكل يعلم أن الحكومة لم ولن تتخذ اي إجراء لتحسين الوضع الإقتصادي #خلص تمسحنا — Mohammed Al Zeyadat (@MZeyadat) June 7, 2020

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين حاجز المليون، موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.