هل تذكرون الشاب الأردني “قتيبة” الذي نصحه “الرزاز” بعدم الهجرة؟ .. “أكل أكبر مقلب بحياته”!
هل تذكرون الشاب الأردني “قتيبة البشابشة” الذي نصحه رئيس الوزراء عمر الرزاز بأن لا يفكّر في موضوع الهجرة من الأردن ؟!، اليوم (7-6-2020) تمر الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب اكله قتيبة بحياته.حسب تعليقٍ نشره بحسابه في “تويتر”
وأعاد الشاب “قتيبة” نشر تغريدة “الرزاز” التي قال فيها رداً على تساؤل له حول إمكانية تحسن الأوضاع في الأردن: “يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك … بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله”.
وكتب “قتيبة” بعد مرور عامين على نصيحة الرزاز له بعدم التفكير في الهجرة: “الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب اكلته بحياتي!”.
وتفاعل مغردون مع تغريدة “قتيبة” عن “أكبر مقلب بحياته”.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين حاجز المليون، موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.