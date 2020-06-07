مُعارِض إماراتي بارز يفتح “الملف الأسود” لـِ”دحلان” ويفضح عمليات غسيل الأموال لصالح “بن زايد”

كشف الناشط الإماراتي المعارض عبدالله الطويل جانباً من “الملف الأسود” للقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان وكيف كسب ثقته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وعينه مستشاراً أمنياً له، وكيف استفادت الحكومة الإماراتية من بعض خدماته .

وقال “الطويل” في سلسلة تغريدات نشرها بحسابه في “تويتر” إن “دحلان” يدير امبراطورية لغسيل الأموال في جمهورية الجبل الأسود الذي أصبح اسمها الحالي “مونتينيغرو”.

#ثريد

كيف كسب #محمد_دحلان ثقة #محمد_بن_زايد حتى عينه مستشاراً أمنياً له وكيف استفادت الحكومة الإماراتية من بعض خدماته: #الملف_الأسود



1- محمد دحلان يدير امبراطورية لغسيل الأموال في جمهورية الجبل الأسود الذي أصبح اسمها الحالي “#مونتينيغرو”. — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

وقال إنّ “دحلان” تمكن من تهريب كميات كبيرة من أموال المانحين التي كان مقرراً أن تصل الى الشعب الفلسطيني إضافة الى نجاحه في نهب كميات كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية، فضلاً عن عمليات غسيل أموال يقوم بها لصالح محمد بن زايد .

2- تمكن #دحلان من تهريب كميات كبيرة من أموال المانحين التي كان مقرراً أن تصل الى الشعب الفلسطيني إضافة الى نجاحه في نهب كميات كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية، فضلاً عن عمليات غسيل أموال يقوم بها لصالح محمد بن زايد — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

وذكر أن محمد دحلان عقد صفقات سلاح بمئات المليارات من الدولارات مع صربيا و بيعت في منطقة الشرق الأوسط ووزعت على حلفاء الامارات في المنطقة.

وحصل دحلان عام 2010 على جنسية الجبل الأسود ” مونتينيغرو” بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء هناك ميلو دجوكانوفيك والذي زار الإمارات عام 2013 والتقى محمد بن زايد.وفقاً لما كشفه “الطويل”

3- عقد صفقات سلاح بمئات المليارات من الدولارات مع صربيا و بيعت في منطقة الشرق الأوسط ووزعت على حلفاء الامارات في المنطقة.



4- حصل دحلان عام 2010 على جنسية الجبل الأسود " مونتينيغرو "بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء هناك ميلو دجوكانوفيك والذي زار الإمارات عام 2013 والتقى محمد بن زايد — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

وقال إن اتصالات تمت ما بين محمد دحلان و محمد بن زايد في عام 2012 مع رجل الموساد الاسرائيلي الأول في منطقة البلقان، وهو رجل يُدعى عدنان_ياسينحيث والمقيم حالياً في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، بعد أن كان سابقاً يقيم في تونس والمتورط باغتيال خليل الوزير .

5- اتصالات تمت مابين محمد دحلان و #محمد_بن_زايد في عام 2012 مع رجل الموساد الاسرائيلي الأول في منطقة البلقان، وهو رجل يُدعى #عدنان_ياسينحيث والمقيم حالياً في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، بعد أن كان سابقاً يقيم في تونس والمتورط باغتيال خليل الوزير . pic.twitter.com/CKB0pfQPnE — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

وأضاف أن لدى “دحلان” شركة بالغة الأهمية مع الملياردير المصري سميح ساويرس الذي اشترك معه بمشروع عقاري ضخم في مونتينغرو بقيمة مليار يورو، وهو المشروع الذي تقول وسائل الاعلام في الجبل الأسود إنه كان فاسداً وإن رئيس الوزراء تقاضى منه عمولات مالية ضخمة.

6- دحلان لديه شركة بالغة الأهمية مع الملياردير المصري سميح ساويرس الذي اشترك معه بمشروع عقاري ضخم في مونتينغرو بقيمة مليار يورو، وهو المشروع الذي تقول وسائل الاعلام في الجبل الأسود إنه كان فاسداً وإن رئيس الوزراء تقاضى منه عمولات مالية ضخمة. — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

ولدى “دحلان” أيضاً -بحسب الطويل- شركة أخرى مهمة تدعى (Levant International Incorporation)، وهذه الشركة أسسها في العام 2008 في مونتنيغرو، لكن المهم في هذه الشركة أن شريكه فيها هو المحامية الكندية المعروفة ديانا بوتو، وهي من أصول فلسطينية، وعملت مسبقاً مستشارة للسلطة في عمليات التفاوض مع اسرائيل.

7- لدى دحلان شركة أخرى مهمة تدعى (Levant International Incorporation)، وهذه الشركة أسسها في العام 2008 في مونتنيغرو، لكن المهم في هذه الشركة أن شريكه فيها هو المحامية الكندية المعروفة ديانا بوتو، وهي من أصول فلسطينية، وعملت مسبقاً مستشارة للسلطة في عمليات التفاوض مع اسرائيل. — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

ويوضح “الطويل” أن المحامية “بوتو” أثارت إعجاب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي كان يتوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وقال عنها بوش “ إنها تميل للحلول الوسط مع الاسرائيليين”، وهذه السيدة ذاتها كانت محامية دحلان لفترة طويلة قبل أن تتحول الى شريكته التجارية .

8- المحامية #بوتو أثارت إعجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي كان يتوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وقال عنها بوش “ إنها تميل للحلول الوسط مع الاسرائيليين”، وهذه السيدة ذاتها كانت محامية دحلان لفترة طويلة قبل أن تتحول الى شريكته التجارية . — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 7, 2020

ونشر الناشط الإماراتي البارز، جدولاً يوضح الشركات التي يمتلكها دحلان في جمهورية مونتينيغرو، والتي تمتلك مئات ملايين الدولارات وتقوم بغسيل الأموال لصالح محمد بن زايد، اضافة الى التغطية على صفقات السلاح التي يقوم بها دحلان لدعم انقلابات الربيع العربي ودعم المسلحين في اليمن وليبيا وغيرهما .