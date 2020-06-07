بعدما أخرج عضوه الذكري في فيديو وأغضب الكويتيين .. مصير قاسي ينتظر الممثل الباكستاني فرحان العلي

لا تزال تداعيات الفعل الخادش للحياء الذي قم به الممثل الباكستاني الذي يعيش في الكويت فرحان العلي تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعيّ وسط حالةٍ من الغضب تجاه التصرف الفاضح لـ”العلي” .

وفي هذا السياق، رجح مصدر امني كويتي أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي .

وقال مغردون إن فرحان العلي نشر مقاطع في حسابه بـ”سناب شات” تُظهر عضوه الذكري، مشيرين إلى أنه كان في حالة سُكر .

وأشار المصدر الأمني الى ان فرحان العلي أقر بما بدر عنه أمام رجال المباحث الجنائية وهو ما يترتب عليه الحكم عليه بالسجن مع الإبعاد الإداري.وفق “الأنباء” الكويتية

وذكر ان رجال المباحث بإمكانهم إبعاده إداريا للصالح العام إلا ان رجال المباحث الجنائية قرروا اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المتهم بحيث يكون عبرة لغيره، خاصة ان ما صدر عنه يشكل جريمة متكاملة الأركان ومن ثم إحالته الى النيابة.

وأكد المصدر ان مثل هذه الممارسات لا يمكن تقبلها، مشيرا الى ان التهم التي ستوجه الى فرحان العلي هي الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف وخدش الحياء العام.