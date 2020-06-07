الممثل الباكستاني فرحان العلي يصدم الكويتيين مجدداً بفيديو بعد مقطع لعضوه الذكري!

صُدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد ظهر في الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي يعتذر عن المقطع “الخادش” الذي انتشر له مؤخراً.

وفي الفيديو الجديد، قدم “العلي” الاعتذار عن الفيديو الفاضح زاعماً أن حسابه في سناب شات كان مخترقاً.

وكان فيديو انتشر وظهر فيه فرحان العلي وهو في حالة سُكر وقد أظهر عضوه الذكري.

مقطع الاعتذار الذي انتشر لفرحان العلي أثار صدمة الكثيرين، حيث تعجبوا من أنباء القبض عليه والتحقيق معه، وبين ظهوره في هذا الفيديو.

وطلب أحد المغردين استفسارًا حول أمر فرحان العلي متسائلًا عن مكانه، وكيف ظهر في فيديو كهذا وأن هذا يوضح أنه ببيته ولا توجد عليه قضية، مطالبًا الداخلية الكويتية بكشف حقيقة الأمر.

هذا اللي اسمه #فرحان_العلي طلع يعنذر ويقول ان حسابه مهكر..



الحين وين مكانه، منين قاعد يتكلم. اذا مبعد خلونا نعرف، واذا ببيته شلون حتى قضية ما عليه ولا شنو..



انا اشك انه مبعد، لأن مو معقوله ما صارله يومين مبعد، ويسجل فيديو يعتذر..



نبي نعرف تعدلوا لو بعد!!!!!#وزارة_الداخلية — 🛑محمد_بو_براك🛑 (@mohmdbarrak) June 7, 2020

وفي هذا السياق، رجح مصدر امني كويتي أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي كعقوبة لفعله الفاضح.

وأشار المصدر الأمني الى ان فرحان العلي أقر بما بدر عنه أمام رجال المباحث الجنائية وهو ما يترتب عليه الحكم عليه بالسجن مع الإبعاد الإداري.وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية

وذكر ان رجال المباحث بإمكانهم إبعاده إداريا للصالح العام إلا ان رجال المباحث الجنائية قرروا اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المتهم بحيث يكون عبرة لغيره، خاصة ان ما صدر عنه يشكل جريمة متكاملة الأركان ومن ثم إحالته الى النيابة.

وأكد المصدر ان مثل هذه الممارسات لا يمكن تقبلها، مشيرا الى ان التهم التي ستوجه الى فرحان العلي هي الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف وخدش الحياء العام.

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