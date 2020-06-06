“شاهد” وزير خارجية قطر يكشف سبب فشل المصالحة الخليجية ومن يقف وراء عرقلة جهود الكويت وعُمان

كشف وزير الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، في أحدث ظهور إعلامي له عبر فضائية “سكاي نيوز” البريطانية، جوانب جديدة حول العلاقة بين قطر ودول المنطقة، والجهود الأمريكية الكويتية لحل الخلاف القطري الخليجي.

وقال الوزير القطري في مقابلته مع القناة البريطانية: “نحن نقدر جهود أمير الكويت والولايات المتحدة والرئيس ترمب الذين يحاولان حل هذه القضية، ولكنهما حتى الآن يواجهون عناد الدول المحاصرة، مع أملي بأنهم سيدركون يوماً أنهم لم يكونوا بحاجة لكل هذا، وأنهم كانوا بحاجة للعودة للمنطق وحل القضية بطريقة متحضرة”.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في مقابلة مع سكاي نيوز البريطانية: امير #الكويت والرئيس الاميركي مازالا يواجهان عنادا من الدول المُحاصِرة لقطر. pic.twitter.com/XLzT03Syp6 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 6, 2020

وتابع: “للأسف لم نرى أي من الجهود تصل لنتيجة حتى الآن ولكننا نأمل أن الجهود الأخيرة من الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي لشيء من أجل شعبنا”.

وأضاف: “دعني أقول شيئاً بوضوح، إيران جارتنا سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم، إيران بلد سنعيش معها، لهذا نحن بحاجة لحل سلمي إذا كان هناك صراع بين إيران والمنطقة”.

واستمر: “ثانياً، حينما بدأ الحصار إيران كانت من بين الدول التي وقفت مع قطر بوضوح ففتحوا مجالهم الجوي وموانئهم لنا، وقطر والشعب القطري يثمنون عالياً هذه الخطوة التي جاءت في وقت الحاجة.”

وكشف وزير الخارجية القطري: “بعد قتل سليماني بيوم كنت بزيارة لإيران لمقابلة وزير الخارجية الإيراني لتهدئة التوتر، لأن بعض دول المنطقة كانت للأسف تغذي هذا التوتر وكان سيحرق المنطقة برمتها، ولا يمكننا تحمل ذلك”.

وتبذل الكويت وسلطنة عمان بشكل خاص جهودا حثيثة لإنهاء الأزمة الخليجية الأسوأ في تاريخ المنطقة، ومحاولة لم الشمل وعودة اللحمة الخليجية قبل بدء انفراط العقد الخليجي تماما.

يشار إلى أنه في 5 يونيو 2017، فرضت الدول الأربع “إجراءات عقابية” على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.