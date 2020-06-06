“شاهد” محمد رمضان يثير الجدل في تل أبيب بسبب “كورونا” وهذا ما حدث

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غاضب مع مقطع فيديو نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية”، يوثق قيام اثنين من المستوطنين الإسرائيليين بالرقص على أنغام أغنية “كورونا فيروس” للفنان المصري “محمد رمضان”.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي نشره الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية وبإشراف مخابراتي، رقص شاب وفتاة داخل سيارة على أنغام الأغنية التي أصدرها الفنان المصري رمضان مؤخراً، وتحتوي على عبارات لها علاقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

على انغام أغنية النجم المصري محمد رمضان (كورونا) يغني هذان الإسرائيليان تلك الأغنية الرائعة التي يحبها أبناء الشعب الاسرائيلي ويعشقون رمضان نمبر وان

sara stories@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/raU9Gk4UfC — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 6, 2020

وعلقت الصفحة الإسرائيلية على المقطع الذي نشرته بتغريدة لها وقالت: ” على أنغام أغنية النجم المصري محمد رمضان (كورونا) يغني هذان الإسرائيليان تلك الأغنية الرائعة التي يحبها أبناء الشعب الإسرائيلي ويعشقون رمضان نمبر وان”.

وأثار المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية والتي تتبع للخارجية الإسرائيلية وبإشراف أجهزة الشاباك والموساد الإسرائيلي، بهدف الغزو الثقافي للشعوب العربية ومحاولة الاندماج بها، موصلين صورة خادعة عن إنسانية وديمقراطية الكيان الإسرائيلي الجاثم على معاناة الشعب الفلسطيني، ليرد عشرات من المغردين على التغريدة تلك بصور لشهداء فلسطينيين ولجرائم إسرائيلية وقعت بحق الشعب الفلسطيني.

السخافة طاحت على بعضها — خالد الدوسري (@khaledmaldossay) June 6, 2020

وكتب أحد المغردين ما نصه: ” لو أردتم أن نحبكم حقا فارحلوا عن أرض فلسطين والأراضي العربية جميعا وابتعدوا عنا غير ذلك لكن يكون بيننا غير الثأر لكل ما فعلتموه بنا و أتمني أن تكونوا فهمتم الرسالة”.

لو اردتم أن نحبكم حقا فارحلو عن أرض فلسطين والاراضي العربيه جميعا وابتعدو عنا

غير ذلك لكن يكون بيننا غير الثأر لكل ما فعلتوه بنا

واتمني تكونوا فهمتو الرساله — بحب بلدي (@NoranAminAhmed) June 6, 2020

وتستمر الدولة الإسرائيلية باتباع أساليب إعلامية مختلفة تهدف للتعمق بوعي الشعوب العربية، ومهاجمة الأنظمة وإفقاد الشارع العربي مساندته للقضية الفلسطينية، واعتبار “اسرائيل” كيان طبيعي شريك ومحب للتعاون والسلام، ولكن دون أن تنجح تلك الوسائل بالوصول لأي من مبتغاها على الإطلاق ويظهر ذلك جليا من تعليقات النشطاء العرب على مثل هذه الصفحات حيث يهاجم السواد الأعظم من نشطاء العرب دولة الاحتلال بشراسة.