نائبة بدرجة “شبيحة”.. “شاهد” عبير موسى “ابنة نظام بن علي” تنفذ أوامر دحلان بعدما أغرقها بـ”الرز” الإماراتي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقريرا أعده موقع إخباري، يتحدث عن “بوق نظام بن علي” النائبة التونسية “عبير موسى” والتي تعمل حتى اللحظة ضد مبادئ الثورة التونسية، وتقود حزباً معارضاً لها.

وتحدث التقرير حول النائبة التونسية التي “تربت بمستنقع نظام بن علي المخلوع، وأتاحت له اختراق صفوف المحامين التونسيين، مقابل مئات آلاف الدنانير التي قدمها لها مقابل ذلك، في شكل راتب شهري يقدم لها رسمياً حتى العام 2011، وفي شكل عقود باهظة للدفاع عن مؤسسات عمومية دون وجه حق”.

من بوق لنظام بن علي إلى زعيمة التيار المضاد للثورة.. من هي عبير موسي التي راهنت قوى الثورة المضادة عليها لإحباط التجربة التونسية؟ pic.twitter.com/OE1fC37a9g — نون بوست (@NoonPost) June 6, 2020

وأظهر تقرير موقع “نون بوست” الذي نشره على صفحته بتويتر، حديث المحامي “سيف الدين مخلوف” الذي قال: “انا قلت لها سارقة، مش مشكلتي أنها امرأة أو رجل، أنا قلت لها سارقة لأنها كانت تاخذ فلوس بمئات الآلاف من عند بن علي، لتتلصص على المحامين وتزغرد وتصف له، وتستقطب له الوشاة والجواسيس”.

وأوضح التقرير بأن عبير موسى دخلت البرلمان التونسي عبر بوابة الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه هي، وأنها تقوم بشكل مستمر بعرقلة أشغال البرلمان التونسي و”ترذيله، مع إظهارها انزعاجاً شديداً من رئاسة معارضي بن علي للبرلمان”.

كما أشار التقرير لامتناع النائبة التونسية عن تلاوة القسم في الجلسة الأولى للبرلمان، رافضة الترحّم على شهداء الثورة التونسية.

وكررت الاعتصام في قاعة المجلس وحولته لمبيت لكتلتها، بعد فش محاولاتها لإجهاض التجربة التونسية، جند الإعلام المضاد عبير موسى وخصص لها مساحات واسعة عبر شاشاته، كما نفذت النائبة التونسية الأوامر وشنت حملة تطالب بمحاسبة الغنوشي”.

كما بيّن التقرير رفض البرلمان التونسي لقرار قدمته موسى لإدانة الدور التونسي في الحرب الليبية.

وأثار التقرير الذي نشره الموقع الإخباري، ردود أفعال متعددة من قبل المغردين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، كان أبرزها تعليق حساب “مجتهد” الشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي علق على التقرير: “بقائها في الواجهة بعد سقوط سيدها ابن علي، ودخولها البرلمان، وقدرتها على الشغب داخل البرلمان، رغم كل سجلها القبيح وممارساتها للعمالة، دليل على تردد الغنوشي وجماعته ومداراة في غير محلها”.

👇🏿بقائها في الواجهة بعد سقوط سيدها ابن علي، ودخولها البرلمان، وقدرتها على الشغب داخل البرلمان رغم كل سجلها القبيح، وممارساتها للعمالة، دليل على تردد الغنوشي وجماعته ومداراة في غير محلها، ولو كان غيره لم تكن لتبقى طليقة بعد سقوط ابن علي، فضلا عن أن تدخل البرلمان وتشاغب فيه 👇🏿 https://t.co/8uKRreIScL — مجتهد (@mujtahidd) June 6, 2020

وتابع: “ولو كان غيره لم تكن لتبقى طليقة بعد سقوط بن علي، فضلاً عن أن تدخل البرلمان وتشاغب فيه”.

ولفت ناشطون إلى أن عبير موسى ابنة نظام بن علي المدللة، تحولت إلى أحد أذرع الإمارات التي تنفذ تعليمات محمد دحلان القيادي الفلسطيني الهارب، لتنفيذ مخطط ابن زايد الخبيث وضرب التجربة التونسية بوأد الثورة وبمادئها.