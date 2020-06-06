“اليهود أشرف من حكام ابوظبي”.. شاهين السليطي يُخرس ضاحي خلفان بعد دعوته لصداقة أبناء عمه!
فجر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته إلى صداقة إسرائيل بدلاً من معاداتها، معتبراً جماعة الاخوان المسلمين العدو الحقيقي!
وقال خلفان، في تغريدة له رصدتها “وطن”، “استخدموا بدل العدو الإسرائيلي ..الصديق الإسرائيلي…شو المشكلة”.
وأضاف حارس بارات دبي: “عيشوا مع اليهود كجيران ..وكأبناء عم ..واتركوا العنتريات اللي أنتم مش قدها”.
وزاد على ذلك قائلاً :” صدقوني اليهود اشرف من الاخونجية..انا ما عندي ولا يهودي لي علاقه به…لكن اليهودي اشرف من الاخونجي “.
وتصدى العميد السابق في جهاز المخابرات القطرية، شاهين السليطي، لضاحي خلفان، بعدما وصف اليهود بأنهم اشرف من الاخوان المسلمين، قائلاً له :” صدقوني ان اليهود اشرف من حكام ابوظبي وصعاليكهم بسنوات ضوئية “.
وأضاف السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، على الاقل خلافهم مع المسلمين ديني وعقائدي واحتلال ويقتصر خلافهم مع الرجال وليس التطاول على النساء والشوفات وقلة الادب “.
وأثارت دعوة حارس بارات دبي ضاحي خلفان، موجة غضب واسعة، وتعليقات انتقدت حكام الامارات كما رصدت “وطن”، وجاءت على النحو التالي.
جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وأي من دول الخليج العربية الست، فيما توجد علاقات سياسية وتبادل سفراء بين “إسرائيل” ومصر والأردن عربياً فقط.
والفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، هو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كان قائداً عاماً لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقاً، وشارك في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان عام 1995، وهو عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في الإمارات.