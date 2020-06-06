“اليهود أشرف من حكام ابوظبي”.. شاهين السليطي يُخرس ضاحي خلفان بعد دعوته لصداقة أبناء عمه!

فجر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته إلى صداقة إسرائيل بدلاً من معاداتها، معتبراً جماعة الاخوان المسلمين العدو الحقيقي!

وقال خلفان، في تغريدة له رصدتها “وطن”، “استخدموا بدل العدو الإسرائيلي ..الصديق الإسرائيلي…شو المشكلة”.

استخدموا بدل العدو الاسرائيلي ..الصديق الاسرائيلي…شو المشكلة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

وأضاف حارس بارات دبي: “عيشوا مع اليهود كجيران ..وكأبناء عم ..واتركوا العنتريات اللي أنتم مش قدها”.

عيشوا مع اليهود كجيران ..وكابناء عم ..واتركوا العنتريات اللي انتم مش قدها.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

وزاد على ذلك قائلاً :” صدقوني اليهود اشرف من الاخونجية..انا ما عندي ولا يهودي لي علاقه به…لكن اليهودي اشرف من الاخونجي “.

صدقوني اليهود اشرف من الاخونجية..انا ما عندي ولا يهودي لي علاقه به…لكن اليهودي اشرف من الاخونجي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

وتصدى العميد السابق في جهاز المخابرات القطرية، شاهين السليطي، لضاحي خلفان، بعدما وصف اليهود بأنهم اشرف من الاخوان المسلمين، قائلاً له :” صدقوني ان اليهود اشرف من حكام ابوظبي وصعاليكهم بسنوات ضوئية “.

وأضاف السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، على الاقل خلافهم مع المسلمين ديني وعقائدي واحتلال ويقتصر خلافهم مع الرجال وليس التطاول على النساء والشوفات وقلة الادب “.

صدقوني ان اليهود اشرف من حكام ابوظبي وصعاليكهم بسنوات ضوئية

على الاقل خلافهم مع المسلمين ديني وعقائدي واحتلال ويقتصر خلافهم مع الرجال وليس التطاول على النساء والشوفات وقلة الادب https://t.co/spIV8Ak82N — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) June 5, 2020

وأثارت دعوة حارس بارات دبي ضاحي خلفان، موجة غضب واسعة، وتعليقات انتقدت حكام الامارات كما رصدت “وطن”، وجاءت على النحو التالي.

ما فية مشكلة با النسبة للخنزير اللى ذيك 🐈

لأن الخنازير على أشكلها تقع .. يا .. خروف 🐗 — ramadan elsayed (@ramadansayed00) June 5, 2020

خوش شور.. لكن من يمتلك ضمير ومبدأ إنساني عادل أو دين حق يردعه عن الباطل، لا يستطيع! — فهد العبدالعزيز العوهلي (@alohali_fahad) June 5, 2020

إعلم يا ضاحي اننا نحن الفلسطينيين منذ زمن بعيد لا نعتبركم خونة ولا عملاء بل نعلم انكم اصلاً يهود وتتظاهرون بانكم مسلمين واعطيتم مهام تفتيت الدول العربية وإنهاكها بحجة الاخوان وكان عندنا مشكلة باقناع المسلمين بذالك والان شكرا لله الذي بعثك لنا لتخبرهم بنفسك كانت مهمة صعبة لنا شكرا — نمس الحواري (@Zl3jL) June 5, 2020

حتى العدو الاسرائيلي لا يراكم اصدقاء ، هو يراكم نفسه عبارة عن خونة ، يحتقركم اصلا ، ولأنكم حقراء لا مشكلة . — طالب الحسني||taleb alhasani (@alhasanitaleb) June 5, 2020

جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وأي من دول الخليج العربية الست، فيما توجد علاقات سياسية وتبادل سفراء بين “إسرائيل” ومصر والأردن عربياً فقط.

والفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، هو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كان قائداً عاماً لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقاً، وشارك في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان عام 1995، وهو عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في الإمارات.