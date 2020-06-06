“شاهد” الوفاق فطنت لمحاولة السيسي الخبيثة “إنعاش” حفتر وكسب الوقت ونسفت مبادرته بعد دقائق من إعلانها

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “خالد المشري” عن رفض حكومة التوافق الليبية “أي مبادرة” لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي”، وذلك خلال مداخلة له عبر قناة الجزيرة رداً على المبادرة التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس نواب طبرق “عقيلة صالح”.

وقال “المشري” في مداخلته للقناة القطرية بأن الجنرال المدعوم من الإمارات خليفة حفتر، لا مكان له في أي مفاوضات قادمة، معرباً عن استغرابه في أن يضع حفتر شروطاً وهو المهزوم عسكرياً على الأرض، كما قال.

المشري للجزيرة: نرفض بقوة أي وجود لحفتر مهما كلفنا ذلك، ونطالب بالقبض عليه وتقديمه لمحاكمة عادلة pic.twitter.com/r58R0MvkFd — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 6, 2020

هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى الليبي بأن حفتر مجرد أداة في يد دول إقليمية، مطالباً إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

كما أعرب المشري عن رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الشأن الليبي، مطالباً بضرورة متابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح.

وتابع المشري في حديثه حول العلاقة مع الإمارات قائلاً:”نعتبر أنفسنا في حالة قطيعة وحرب مع الإمارات”، لافتاً لأن روسيا الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أي دور لها في ليبيا، وأن ما يجري هو عبر شركات، موضحاً رغبة بلاده في إقامة حوار معها.

ومن جهته قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية “محمد قنونو”، بأنه ليس هناك لدى قوات حكومة الوفاق “وقت فراغ” لمشاهدة هرطقات “مجرم الحرب” على الفضائيات، عطفاً على حفتر.

المتحدث باسم الجيش الليبي – عقيد طيار محمد قنونو :



ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات



نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة و حزم لمطاردة ميليشياته الارهابية الهاربة.. و الميدان ميدان



نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها#انتصرت_طرابلس pic.twitter.com/8K5muOJa6O — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 6, 2020

وتابع قنونو في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة التوافق الليبي لردع قوات حفتر التي انطلقت للسيطرة على العاصمة طرابلس: “نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة وحزم لمطاردة ميليشياته الإرهابية الهاربة”.

وأضاف: “نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها”.

وكان عبدالفتاح السيسي، رئيس النظام المصري أعلن ظهر اليوم، السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، وقال السيسي بأنه قام بالاتفاق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لحل الصراع الليبي، مضيفاً بأن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من الاثنين الموافق الثامن من يونيو الجاري.

فيما قال خليفة حفتر حول المبادرة: “ملتزمون بمخرجان مؤتمر برلين ومحادثات 5+5”.

وقال عقيلة صالح رئيس ما يسمى بمجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، بأن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر، مشيراً لأن المبادرة تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.

وتقدم مصر والإمارات وفرنسا الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لشن هجوم فاشل استمر أكثر من عام، بهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، ولكن دون إحراز أي تقدمات تذكر، بل خسر اللواء الليبي محاور قتالية جديدة، وتقدمت قوات حكومة التوافق في عديد من المحافظات وأحرزت تقدمات كبيرة أمام مليشيات حفتر واقتربت من حسم الأمر لصالحها ودفن مشروع الإمارات في ليبيا.