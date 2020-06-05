وهو سكران .. ممثل مشهور في الكويت يُخرج عضوه الذكري في مقاطع انتشرت وفجّرت غضباً واسعاً

تصدّر هاشتاغ باسم الممثل الباكستاني الذي يعيش في الكويت فرحان العلي قائمة الترند بموقع “تويتر”، بعد انتشار فيديو خادش للحياء له في “سناب شات”.

وقال مصدر أمني كويتي إن مباحث الجرائم الإلكترونية استدعت ممثلا مشهورا بسبب ظهوره في فيديو مخل بالآداب العامة. وفق ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية التي لم تذكر اسمه صراحةً

وقال مغردون إن فرحان العلي نشر مقاطع في حسابه بـ”سناب شات” تُظهر عضوه الذكري، مشيرين إلى أنه كان في حالة سُكر .

وهاجم مغرّدون الممثل الباكستاني “العلي” وطالبوا بترحيله فوراً من الكويت .

كل من يخالف الشرع ويخالف الأداب العامة والذوق والقوانين لايشرفنا في الكويت فحينما تقل ادبك على الناس فهذا هو خرق حقوق ومشاعر واخلاق الناس،، ابعاد على اقرب طيارة يروح يمارس هذه العفانة في بلده #فرحان_العلي — المحامي⚖مجبل الشريكة (@MJALSHRIKA) June 5, 2020