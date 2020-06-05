“هالنتفة مو هينة” .. الكويتية مي العيدان تُهاجم نجوم “أم هارون” وهذا ما وصفتهم به

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نجمي مسلسل “أم هارون” الممثلة الكويتية فرح الصراف والممثل العراقي المقيم في الكويت نواف النجم.

وقالت “العيدان” بفيديو نشرته عبر صفحتها على “انستجرام”، ورصدته “وطن”: “فرح الصراف ونواف النجم مقدمين دور، عجيبين فيه”.

وتابعت العيدان هجومها واصفة الصراف بـ”النتفة”: “هالنتفة مو هينة”، وكشفت أنها ستكون ضيفتها.

وقالت: “على فكرة ستكون ضيفتي من أول وجديد في (كشف حساب) خلال الأيام القادمة ولكن أنتظرها أن تنتهي من الحجر المنزلي، ثم سنتحدث عن كواليس “أم هارون” والفترة التي أقامت بها في الرياض إلى أن أتاها أمر الاجلاء، ثم قامت بقص شعرها نمرة 2″.

وختمت: “هالبنت عجيبة رغم شيطنتها”.

ولعبت فرح الصراف في مسلسل “أم هارون” دور رفقة زوجة عزرا (نواف النجم).

وكان مسلسل “أم هارون” قد أثار غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون المسلسل منذ بداية عرضه في شهر رمضان الماضي، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد بطلة المسلسل، دافعت عنه وعن دورها فيه، وقالت إنها راضية عن عملها في “أم هارون” بنسبة 100%، وأن وجود اليهود في العالم حقيقة لا يمكن أن ننكرها “ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا” .