“ميتة شنيعة”.. مصرية خرجت روحها خلال ممارستها الرذيلة مع عشيقها وما فعله بها صادم!

شهدت مدينة دمياط في مصر، حادثة مروّعة، بعد كشف الجهات الأمنية تفاصيل وفاة سيدة خلال ممارستها العلاقة الحميمة مع عشيقها .

البداية كانت بالعثور على جثة بجوار صندوق قمامة بالمدينة، وتبين أنها لسيدة عشرينية، وليس بها أي إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات والطب الشرعي أنها من متعاطي المواد المخدرة.

وبعد فحص الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، واستجواب شهود العيان، توصلت إلى تحديد هوية الجاني، المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وتبين أنه عشيقها ورصدته الكاميرات في مكان الواقعة وقت معاصر للعثور على الجثة.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يعاشر المجني عليها وماتت أثناء العلاقة، فقرر التخلص من جثتها.

وقال المتهم خلال التحقيق: “ماتت أثناء العلاقة.. وأنا رميت الجثة بس.. مش أنا اللي قتلتها.. كنا مع بعض في علاقة وماتت”..

وأضاف المتهم: “المجني عليها كانت تتعاطى المخدرات”.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.