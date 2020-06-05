الكويتية المتحولة جنسياً مها المطيري تثير ضجة بعد تعرّضها للإغتصاب والتحرش في سجن الرجال!!

ضجّ موقع “تويتر” بفيديو لمواطنة كويتية متحولة جنسيًا تُدعى مها المطيري زعمت فيه أنها تعرضها للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة وتم حبسها في سجن الرجال .

وقالت المواطنة في حساب عبر تطبيق “سناب شات” باسم ططوة المطيري وهي تبكي أنها وضعت في سجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسيًا وهو ما يجعلها تتعرض للاغتصاب مطالبة بوضعها في سجن النساء.

وأوضحت “ططوة المطيري” قائلة: “أتعرض للاغتصاب بالسجن من رجال كبار .. لما تسجنوني سجن الرجال وتجيبون علي رجال شرطة يتعسسون على أنا ويش ذنبي.. ليس تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”.

وتابعت: “عشان أنا بنية .. أنا الله خلقني بنية .. وأنا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي ليش تسون فيني كده”.

وأكدت أن هناك حالة شبيهة بها كانت بنية كذلك وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر.

وبعد انتشار الفيديو تصدّر هاشتاغ #ططوةالمطيري و #ططوهتستحق_الحريه، حيث تباينت تعليقات المغردين على هذه الهاشتاغين، فبينما أبدى البعض تعاطفهم معها رفض آخرون ادعاءاتها .

يارب تفرج عنها و ياخذ حقها من كل شخص غلط عليها وظلمها، شوفو معاناة المتحولين و شوفو شلون اهم مو مستانسين بالشي هذا لا ام لا اهل لا قانون لا وظيفة لا حياة! #ططوة_المطيري #الغاء_ماده_198_من_قانون_الجزاء pic.twitter.com/K53TtHuEcH — الآنسة قطايف. (@thedivineisback) June 6, 2020

#ططوة_المطيري

أولاً / كل اللي يدافعون عنه ماهم كويتييين .. ومعروفه اهدافهم المنحرفه ومعروفين منو يدفع لهم 🤣🤣



ثانياً / دام انك على أرض الكويت فـ انت غصباً على اللي جابك تحترم القوانين



وموجود قانون بتجريم التشبه وقبله شريعه ربك اللي خلقك على الفطره pic.twitter.com/gM873iWRSr — ﮼كـــاڤاااالي (@1cavalli_) June 6, 2020

يصفقون للمغتصب ويستقبلونه استقبال الملوك .. يناصرون القاتل بدفع الملايين له وهو من قتل امرأه بسبب مقاله .. عنصريين على كل إنسان مختلف عنهم .. يشتمون المقيم .. يبررون فعل الإغتصاب على عابر جنسي بريء .. اعتقد كلنا عرف منو هالمجتمع صح؟#ططوة_المطيري #إلغاء_مادة_198_من_قانون_الجزاء — م.عبدالعزيز الشعبان (@azizalshaban) June 6, 2020