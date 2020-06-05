طوطوة المطيري
طوطوة المطيري
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الكويتية المتحولة جنسياً مها المطيري تثير ضجة بعد تعرّضها للإغتصاب والتحرش في سجن الرجال!!

كتب وطن
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ضجّ موقع “تويتر” بفيديو لمواطنة كويتية متحولة جنسيًا تُدعى زعمت فيه أنها تعرضها للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة وتم حبسها في سجن الرجال .

وقالت المواطنة في حساب عبر تطبيق “سناب شات” باسم وهي تبكي أنها وضعت في سجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسيًا وهو ما يجعلها تتعرض للاغتصاب مطالبة بوضعها في سجن النساء.

وأوضحت “ططوة المطيري” قائلة: “أتعرض للاغتصاب بالسجن من رجال كبار .. لما تسجنوني سجن الرجال وتجيبون علي رجال شرطة يتعسسون على أنا ويش ذنبي.. ليس تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”.

وتابعت: “عشان أنا بنية .. أنا الله خلقني بنية .. وأنا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي ليش تسون فيني كده”.

وأكدت أن هناك حالة شبيهة بها كانت بنية كذلك وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر.

وبعد انتشار الفيديو تصدّر هاشتاغ #ططوةالمطيري و #ططوهتستحق_الحريه، حيث تباينت تعليقات المغردين على هذه الهاشتاغين، فبينما أبدى البعض تعاطفهم معها رفض آخرون ادعاءاتها .

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