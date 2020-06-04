هل توفي بكورونا وتم التكتيم؟.. “شاهد” الموت يُفجع الملك سلمان فمن هو الأمير سعود بن عبد الله الذي أعلن عن وفاة؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بإعلان الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

اللهم اغفر لعبدك سعود العبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

اللهم ارحمه و اغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .#سعود_العبدالله_الفيصل_في_ذمة_الله pic.twitter.com/9eSl3SnWus — سعود بن عبدالله (@saudpoet) June 4, 2020

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الأمير سعود سيوارى الثرى يوم الجمعة في العاصمة الرياض، دون تحديد سبب الوفاة أو كشف أي تفاصيل عن ملابساتها.

اللهم ارحم عبدك سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود واغفر له واسكنه فسيح جناتك وثبته عند السؤال وجازه بالحسنات احساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ pic.twitter.com/TpLqWMaiKA — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 4, 2020

الأمر الذي فتح باب التساؤلات بين النشطاء عن سبب الوفاة، خاصة وأنه لم يكن مريضا متسائلين هل توفي بفيروس كورونا المستجد وسط تكتيم رسمي، حيث تم الإعلان سابقا عن إصابة عدد من الأمراء داخل الأسرة الحاكمة بالفيروس.

اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وثبته عند السؤال واسكنه فسيح جناتك واجعل ما اصابه رفعة في درجاته#سعود_بن_عبدالله_الفيصل pic.twitter.com/Da4Rry4i2e — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) June 4, 2020

تقصد مقتل الأمير سعود بن عبدالله — Mohammed (@Mohamme51420676) June 4, 2020

يشار إلى أن الأمير السعودي لا يشغل أي منصب رسمي، حيث عمل رجل أعمال وكان يرأس قبل وفاته مجلس إدارة شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات والمعارض.

وسبق أن قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن فيروس كورونا أصاب العشرات من أفراد العائلة المالكة في السعودية، حسب معلومات حصلت عليها.

وأوردت الصحيفة أن الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد، يعزلان نفسيهما في موقعين منفصلين على ساحل البحر الأحمر، خشية التقاط العدوى.

وذكرت الصحيفة أن نحو 150 أميرا وأميرة من أفراد العائلة المالكة الممتدة، قد أصيبوا بالوباء، وأن الأطباء في مستشفى الملك فيصل الذي يُعالج فيه أفراد الأسرة الحاكمة، وُضعوا في حالة تأهب، و”طُلب منهم الاستعداد لاستقبال كبار الشخصيات”.

ووفقا لرسالة إليكترونية، أرسلتها إدارة المستشفى للعاملين فيه، قالت نيوريورك تايمز إنها اطلعت عليها، فإن “المشفى يعمل على تجهيز نحو 500 سرير، وطُلب من العاملين فيه إجلاء المرضى، في أسرع وقت ممكن، لإفساح المجال أمام علاج أفراد الأسرة الحاكمة”.

ويضيف التقرير أن إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، في الرياض، قالت في الرسالة، التي وجهتها لكبار الأطباء: “يجب أن نكون مستعدين لوصول شخصيات هامة من مختلف أنحاء المملكة.. لا نعرف عدد الحالات التي قد تصل إلينا لكن يجب رفع حالة التأهب، كما يجب نقل جميع الحالات المزمنة بأسرع وقت والتوقف عن استقبال حالات جديدة باستثناء الحالات شديدة الحرج”.